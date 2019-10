Cristina Fernández celebra la "maravilla" de poder votar

(EFE).- Cristina Fernández de Kirchner, quien presidió Argentina entre 2007 y 2015, celebró este domingo la "maravilla" de poder elegir, tras depositar su voto en el extremo sur del país en los comicios generales en los que se presenta como candidata a la Vicepresidencia por el opositor Frente de Todos.



"Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en este día que es tan importante para la democracia, sobre todo para los que alguna vez no tuvimos esta maravilla de poder votar y poder elegir", dijo la senadora en unas breves declaraciones a la prensa.



De buen humor, la exmandataria esperó su turno para votar en una escuela de la ciudad de Río Gallegos, cuna del kirchnerismo y capital de la provincia meridional de Santa Cruz, donde tiene registrado su domicilio, y se hizo fotos con personas que se encontraban en el colegio electoral.



Cristina Fernández , de 66 años, afirmó que está "en permanente contacto" con el candidato presidencial del Frente de Todos, el peronista Alberto Fernández.

"Lo mío no es el periodismo", indicó en tono de broma al tener que sostener un micrófono y un teléfono móvil de los informadores

La senadora no quiso hacer comentarios sobre el noveno aniversario del fallecimiento de su esposo y antecesor, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se cumple hoy.



Pero esta mañana publicó en su cuenta en la red social Twitter una foto del exmandatario, con este mensaje: "Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas".



Alberto Fernández indicó esta mañana que espera que la expresidenta lo acompañe esta noche en Buenos Aires a la espera de los resultados.



En las primarias de agosto pasado, la ex jefa de Estado permaneció en Río Gallegos (2.524 kilómetros al sur de Buenos Aires) porque no había disponibles aviones comerciales hacia la capital argentina, pero esta vez está previsto que viajes a Buenos Aires en un vuelo privado.

