El senador Bob Menéndez asegura que no habrá intervención militar en Cuba

El senador demócrata Bob Menéndez, que preside el comité de Exteriores del Senado de EE UU, dejó claro este martes que no habrá una intervención militar estadounidense en Cuba.

Menéndez, de origen cubano, es uno de los senadores más influyentes en política exterior y mantiene una línea directa con el presidente de EE UU, Joe Biden, con el que conversó en las últimas horas acerca de las masivas protestas antigubernamentales del domingo en la Isla.

"No vamos a tener una intervención militar en Cuba", dijo tajante Menéndez en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.

El senador dejó claro que esa opción no está sobre la mesa y alegó que ni siquiera las Administraciones más "anticomunistas" como las de Ronald Reagan (1981-1989), George W. Bush (2001-2009) o Donald Trump (2017-2021) la consideraron.

"Nadie ha considerado eso, así que vamos a dejarlo al margen", afirmó Menéndez, quien consideró que son los "fidelistas" en Cuba los que quieren promover ese miedo.

Otro senador cubanoamericano, el republicano Marco Rubio, se refirió en la Cámara alta a las protestas del domingo hasta en 40 ciudades cubanas como algo "nunca visto" en 62 años que demuestran, en primer lugar, "que el marxismo, el socialismo, no funciona". Como en todo sistema fallido, mencionó Rubio, "necesitan a alguien a quien culpar" y, "por supuesto, siempre culpan a Estados Unidos".

Sobre el embargo, al que el Gobierno cubano responsabiliza por la escasez en la Isla, dijo: "¿Por qué no se les permite a los agricultores, a los pescadores, vender? No es el embargo el que se lo impide, sino el régimen. ¿Por qué no pueden tener pequeños negocios y hacer lo que pueden hacer en Miami, en Washington, en todo el mundo?".

Cómo es posible que tengan dinero para construir hoteles de lujo para turistas, prosiguió el congresista, pero no para arreglar las casas de la gente que se están cayendo. Acerca de las remesas enviadas por Western Union, recordó que el Gobierno cubano las gravaba con el 10%, se quedaba con los dólares y obligaba a los cubanos a convertirlos en otra moneda y, a la vez, los obliga a comprar en tiendas estatales en dólares.

Del mismo modo, mencionó que los detenidos que hay en la Isla "en este mismo momento" tampoco son culpa del embargo, sino del régimen.



El sitio web Cuba Debate publicó este lunes un artículo con el titular "El objetivo contra Cuba es claro: Intervención militar" y en el que argumentaba que Washington quiere promover la idea de una intervención humanitaria ante la situación sanitaria de la Isla.

No obstante, sectores del exilio cubano en Florida han pedido a la Administración de Biden que juegue un papel más activo y algunos se han posicionado a favor de una intervención militar.

Por ejemplo, una petición dirigida a Biden para una intervención militar en Cuba publicada en la plataforma Change.org ha recopilado ya más de 325.000 firmas.

El alcalde de Miami, el republicano Francis Suarez, de origen cubano, también pidió el lunes al Gobierno que "intervenga" en Cuba "de una forma o de otra".

Por su parte, Biden aún no ha definido cuál será su política hacia Cuba y tampoco ha aclarado si levantará las sanciones económicas que impuso su predecesor, Donald Trump.

Menéndez, muy activo en el tema de Cuba, fue de inmediato blanco de las críticas del régimen. Este martes, el director general para EE UU de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, consideró que el senador es un "patológico escritor de fantasías".

Las protestas en Cuba, las más fuertes que han ocurrido desde el llamado "maleconazo" de agosto de 1994, se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia de coronavirus fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad rutinarios.

