Cuba influye muy directamente en el Gobierno de Argentina, dice Luis Almagro

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) asegura que "parte de la gente en el Gobierno argentino le debe mucho a Cuba, y eso tiene verdaderamente una influencia muy directa en las decisiones políticas que se toman".

En una entrevista publicada por Infobae, también cuenta que aún no ha tenido contacto directo con el presidente argentino, Alberto Fernández, pero que "no hay ningún drama al respecto".

A la pregunta de si las restricciones de libertades debidas a la pandemia no han sido similares en toda la región, no solo en Venezuela, Cuba y Nicaragua, como denunció la OEA, Almagro contesta que es diferente lo que ocurre en un sistema democrático, sujeto "a responsabilidad pública", de lo que ocurre en una dictadura: "Cuando tus libertades y tus garantías no valen nada y solo están sujetas a la arbitrariedad y tiranía del dictador, es otra cosa".

El reportero recuerda al funcionario que en 2013 ponderó el "extraordinario papel de estadista" Hugo Chávez, a lo que Almagro responde que aunque es importante "saber las disfuncionalidades ideológicas que hubo en diversos aspectos y de polarización que trajo en el hemisferio, que han sido extremadamente negativos" en tiempos del fallecido mandatario venezolano, "en términos de intuición, en manejo político, Chávez es diez mil veces superior a Nicolás Maduro". Por lo tanto, concluyó, un mejor político haría mejor el manejo de una situación como la que vive Venezuela actualmente.

Sobre la polémica en la oposición, iniciada por Henrique Capriles al considerar que Juan Guaidó está "fundido", Almagro cree que el jefe de la Asamblea Nacional "se ha jugado el pellejo enfrentándose a una dictadura"

El secretario de la OEA defiende una línea más dura hacia el régimen venezolano frente a los que piden "diálogo". "Es una dictadura denunciada en Nueva York por narcotráfico, acusada en La Haya por crímenes de lesa humanidad y de corrupción en Houston o el propio Tribunal Supremo legítimo. ¿Y cuál es el aliciente para que esos dictadores se vayan? Solo la presión", explica, y agrega: "Toda la corrupción de Odebrecht son 800 millones de dólares en comisiones, cualquier negocio de Pdvsa son 1.500 millones. Eso es lo disparatado de la corrupción del régimen".

Sobre la polémica en la oposición, iniciada por Henrique Capriles al considerar que Juan Guaidó está "fundido", Almagro cree que el jefe de la Asamblea Nacional "se ha jugado el pellejo enfrentándose a una dictadura completamente sobrepasado en medios en una proporción infinita" y que debe elogiarlo por ello.

Almagro no cree que la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos cambie la relación de ese país con la OEA, cuyos niveles de cooperación espera que "se mantengan".

En cuanto a Bolivia, donde la organización envió una misión de observación a los comicios que ganó Luis Arce, Almagro aseveró que "el proceso electoral ha terminado" y que una vez "constatados los resultados no hay más para hacer desde el punto de vista de ese proceso electoral por parte de la organización".

Almagro también se defiende de las críticas que ha recibido la OEA diciendo que estar en el ojo público "era el objetivo". "Cuando se asume centralmente una agenda política hemisférica de la manera que se ha asumido, con temas de derechos humanos en forma muy constante era obvio que la organización iba a recuperar su relevancia", declaró.

________________________