El presidente de Uruguay denuncia la encarcelación de opositores en Cuba

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, denunció en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se inauguró este sábado en México, que en Cuba, Venezuela y Nicaragua "no hay una democracia plena" y se encarcelan opositores.

El discurso de Lacalle comenzó reconociendo que dos principios que impulsa la Celac son "la autodeterminación y la no intervención" pero también describió a "la democracia" como "el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres" y que, por esa razón, "participar de este foro no significa ser complaciente".

Después de esa introducción, sus críticas fueron directas: "Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcela opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela".

El fragmento, que fue transmitido por la televisión cubana, ya genera en las redes sociales intercambio de comentarios y un intenso debate sobre el tema.

Por su parte, Mario Abdo Benítez, presidente de la República de Paraguay, aseveró que su presencia en la cumbre "en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno al gobierno del señor Nicolás Maduro".

"No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente", puntualizó Abdo Benítez. De inmediato Maduro respondió gritando desde otro lado del salón: "¡Ni el mío al tuyo!".

Posteriormente, cuando tocó el turno ante el micrófono al gobernante venezolano, éste fue más allá: "Y yo le digo al presidente de Paraguay: ¡Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia! ¡En Paraguay, en Venezuela y América Latina! ¡Y estamos listos para darlo, ponga usted lugar!".

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, inauguró la cumbre, en la que participan más de una decena de mandatarios de la región, con el llamamiento a que en la zona se construya algo parecido a la Unión Europea (UE).

En su mensaje de bienvenida López Obrador destacó la necesidad de "construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea"

el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea".

Además hizo críticas a la falta de apoyo del Gobierno de Estados Unidos, pues destacó que desde 1961, ese país invirtió en 10 años 10.000 millones de dólares (82.000 millones de dólares al cambio actual) en beneficio de los pueblos de América Latina y el Caribe.

"Ha sido lo único importante que se ha hecho en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo", señaló.

Afirmó que es momento de terminar "con el letargo" y plantear una "nueva y vigorosa" relación, además de sustituir la política de "bloqueos y malos tratos por la opción de respetarnos".

Para López Obrador sería un gesto de "buena voluntad" que Estados Unidos hiciera donaciones de vacunas contra la covid-19 a los países de la región que no han tenido la posibilidad de proteger a sus pueblos contra el coronavirus.

El gobernante cubano Miguel Diaz-Canel denunció, por segunda vez desde su llegada a México, la "oportunista campaña de intereses de EE UU contra Cuba" y que se haya recrudecido el embargo estadounidense mientras en la Isla se sufren "las condiciones por la pandemia".

"El intervencionismo de Estados Unidos es una violación flagrante de los derechos internacionales", dijo Diaz-Canel.

Por su parte, el presidente boliviano Luis Arce, criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y reclamó un organismo "que funcione con prácticas democráticas y que responda a la realidad respaldando la soberanía de los países y sin que haya interferencias".

"La OEA no sirve", dijo Arce, quien alabó la tarea de México a favor de la Celac como un organismo que defienda que "el interés financiero no puede estar por encima del interés social".

