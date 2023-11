Cuba busca aliviar la falta de leche y cárnicos a partir de dos empresas mixtas con Bielorrusia

Los Gobiernos de Cuba y Bielorrusia fomentan la creación de dos empresas mixtas, una para productos lácteos, a partir de la utilización de materia prima enviada desde la antigua república soviética, y otra de cárnicos. Durante la visita del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se firmaron, además, acuerdos en materia agroindustrial y biotecnológica.

En el encuentro en la fábrica láctea de la compañía gestora Primer Lácteo se recordó que desde inicios de 2023 se trabaja con un grupo de empresas bielorrusas para el suministro de materias primas, destinadas a la producción láctea y cárnica. El ministro cubano de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez mencionó que "está en Cuba un nivel de leche en polvo, el cual se está empleando para la elaboración de diferentes surtidos".

Con la Academia de Ciencias bielorrusa se trabaja en las áreas de conservación de los productos alimenticios, el uso de extensores y el empleo de sabores y aditivos.

La caída en la producción de leche en la Isla llevó al Estado en agosto pasado a sustituir con sirope, la leche y yogurt que vendía de manera racionada para el consumo de niños de siete y 13 años. Este producto se fabrica con sustancias perjudiciales para el consumo infantil, entre las que se encuentran el colorante E-102 (tartracina), el preservante E-211 (benzoato de sodio) y el edulcorante E-952 (ciclamato) considerados como tóxicos por las organizaciones sanitarias mundiales. También se le añaden los ácidos E-330 y E-338, sospechosos por su origen químico.

La escasez del lácteo también obligó recientemente, como sucedió a inicios de año, al cierre de la emblemática heladería Coppelia, situada en L y 23, en el corazón de El Vedado habanero. "No hay helado, no hay leche, no hay azúcar, no hay nada", pregonó con humor una de las trabajadoras mientras ofrecía dulces a las afueras del establecimiento.

Por otro lado, durante el recorrido de Marrero por la empresa Academpharm, perteneciente a la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, se informó que la vacuna cubana Cimavax, que se desarrolló en 2015 contra el cáncer de pulmón, se suministrará en la antigua república soviética y que con este producto ya serán seis, entre ellos está la vacuna Soberana contra el covid-19 y Heberprot-P para la curación del pie diabético, los registrados en la nación europea.

Durante el anuncio, la Academia Nacional de Ciencias propuso la creación de una empresa farmacéutica. "Hay muchas razones para ello, porque ya se está construyendo la segunda etapa de la compañía", que tendrá lazos entre Academpharm y BioCubaFarma, adelantó Vladimir Gusakov, presidente de la institución, según publicó el diario oficialista Juventud Rebelde.

Asimismo, en la fábrica de tractores MTZ se habló de un "proyecto para el ensamblaje de equipos en Cuba, su reparación capital, y la fabricación de piezas de repuesto", según publicó Cubadebate. El ministro de Industrias cubano, Eloy Álvarez Martínez, contó que "en la actualidad estamos llamados, en correspondencia con la indicación de los primeros ministros de ambos países, a trabajar con mucha agilidad en la materialización de este proyecto".

Entre enero y septiembre el volumen de negocios entre ambas naciones alcanzó los 10,5 millones de dólares, un 307% más que en 2022. El saldo positivo para Bielorrusia casi se multiplicó por nueve y ascendió a 7,9 millones de dólares.

Tradicionalmente, se prestaba especial atención al suministro de equipos y repuestos bielorrusos, productos alimenticios populares y otras mercancías.

Marrero llegó la víspera a Bielorrusia, donde además, planeó conversaciones con el primer ministro de ese país, Román Golovchenko, con los líderes de ambas cámaras del Parlamento y miembros del grupo de trabajo de la Asamblea Nacional sobre cooperación con el Parlamento cubano.

