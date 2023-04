Cuba dice que tratará temas "importantes" en la ronda migratoria de este miércoles con EE UU

(EFE). -Cuba abordará con Estados Unidos temas "importantes y determinantes" en la ronda de conversaciones migratorias que celebran este miércoles ambas partes en Washington, según la subdirectora de la dirección general de EE UU de la Cancillería, Johana Tablada. La funcionaria declaró que la delegación, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, llevará en su agenda asuntos que "son preocupaciones del gobierno cubano y que no están resueltos".



Entre esos temas, Tablada se refirió a "incentivos" que permanecen para la emigración irregular, como "la continuidad de medidas extremas, inhumanas, de cerco, que influyen directamente en las condiciones socioeconómicas de vida de la población de Cuba" y que hacen que muchos cubanos busquen emigrar a EE UU.



El Gobierno de Cuba, añadió Tablada, responsabiliza al de EE UU de "esos altos flujos migratorios, y esas medidas extremas que han provocado una amenaza directa al bienestar y al sustento de nuestra población".





"No se va a lograr una migración regular, y no se va a ordenar este tema mientras exista esa política de asfixia contra Cuba", sostuvo en declaraciones reproducidas por medios estatales, aunque reconoció que el año pasado se registraron "pasos positivos", como la reanudación de la emisión de visado en el consulado estadounidense en La Habana y el otorgamiento de las visas establecidas en los acuerdos migratorios.



La delegación de la Isla también denunciará "la admisión de personas que llegan de manera irregular a los Estados Unidos", lo que consideró "un estímulo para que otros adopten esa vía no segura", y puso como ejemplo el caso de Rubén Martínez Machado, que huyó a Miami en una avioneta del Estado y ha recibido asilo político en EE UU, un "incumplimiento explícito de los acuerdos migratorios" y un "peligro para la seguridad aérea", dijo.



Cuba reiterará también su solicitud de que se restablezcan los programas de otorgamiento de visas de no emigrantes para que los ciudadanos de la Isla puedan visitar a sus familiares en EE UU.



Esta ronda migratoria se desarrollará marcada por un fuerte aumento de las llegadas de cubanos a las costas estadounidenses, donde la Guardia Costera ha interceptado desde octubre a cerca de 5.000 balseros cubanos.



La grave crisis económica del país ha intensificado un éxodo migratorio masivo sin precedentes, especialmente hacia Estados Unidos, donde sus autoridades detuvieron a más de 313.000 cubanos en la frontera sur con México, lo cual representa cerca del 3% de la población total de Cuba.

En este marco, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, mantuvo en Panamá un encuentro con el canciller de ese país y el de Colombia y Panamá para tratar la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién. Desde allí insistió en que los migrantes deben acogerse a las "vías legales" o serán "devueltos" al otro lado de la frontera.

"Hay un mensaje muy importante que enviar además del hecho de que estamos construyendo vías legales para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en el Darién y es que estamos haciendo cumplir nuestras leyes en la frontera", remarcó el secretario.

"Es tan trágico ver a las personas arriesgar sus vidas, emprender el peligroso viaje, sufrir el trauma, poner los ahorros de toda una vida en manos de traficantes que solo buscan su propio beneficio, solo para ser devueltos", afirmó Mayorkas, de origen cubano.

La selva del Darién es uno de los pasos fronterizos más peligrosos para la migración irregular, donde a la dureza del trayecto al tener que cruzar ríos crecidos, se suman los ataques de hombres armados, que roban y violan, además de la falta de agua potable al estar contaminada por excrementos y cadáveres.

La mayoría de los migrantes, al salir de la selva exhaustos, sin aliento, repiten una palabra: "arrepentido" de haber tomado esa ruta, llamando a sus compatriotas a elegir otra opción, en vano.

Solo este año se espera que crucen la selva unos 400.000 migrantes, casi el doble de los más de 248.000 que lo hicieron en 2022. Solo en los tres primeros meses de 2023, cruzaron el Darién unos 87.390 migrantes, siete veces más que el mismo periodo de 2022.

"Y esos son los individuos, los seres humanos que sobrevivieron para contar el trauma del viaje. También pensamos en las personas que no lo lograron. Es exactamente por eso que estamos generando vías legales para que puedan venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada en busca de una vida mejor", explicó.

Mayorkas destacó como "el ejemplo más poderoso del éxito" de esta vía legal la creación del programa para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una medida que según reveló recientemente conllevó una reducción del 95% de arrestos de individuos de estos países en la frontera.

"Ya hemos recibido a miles y miles de personas de esta manera", aseguró. Un programa que puede alcanzar los 30.000 permisos humanitarios al mes, "360.000 personas al año"

El funcionario estadounidense advirtió además que están "expandiendo" las vías legales. "Estaremos revelando en las próximas semanas las vías adicionales que la gente debe tomar", anunció.

El secretario de Seguridad Nacional recordó también que los migrantes tienen a su disposición otras maneras de viajar de forma legal a territorio estadounidense, como los visados para trabajadores de temporada, o para trabajadores agrícolas o no agrícolas por períodos limitados para "ganar dinero de forma lícita y enviar remesas".

Además el mes que viene el Gobierno del presidente Joe Biden levantará el polémico Título 42, una medida sanitaria impuesta por el Gobierno del exmandatario Donald Trump (2017-2021) que permite las expulsiones en caliente de migrantes en la frontera.

"Nos preocupa que pueda haber un aumento en el nivel de migración" por el levantamiento de esa medida, reconoció Mayorkas, pero sus asesores recordaron que seguirá plenamente vigente la base de la ley migratoria del país, que está contemplada en el Título 8.

Durante su encuentro con EFE, Mayorkas estuvo acompañado por Samantha Power, administradora de la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y antigua embajadora de Washington ante la ONU, que destacó el importante papel que juegan países que en un principio iban a ser solo de tránsito para los migrantes.

En Colombia, subrayó, están asentados "más de dos millones de venezolanos" y supone "una decisión muy importante y muy loable" el que las autoridades colombianas les hayan ofrecido "un estatus de protección temporal".

"Cuando eso sucedió, USAID se apresuró a apoyar al Gobierno colombiano para establecer ese sistema, el registro, el mecanismo, pero también para apoyar a los venezolanos que entraban para asegurarse de que no sobrecargaban a las comunidades" de acogida, señaló Power, que remarcó que están dedicando "más de 200 millones de dólares al año" a ese cometido y buscan incrementar 34 millones.

La funcionaria estadounidense insistió en que es "responsabilidad" de Estados Unidos el acudir en apoyo de esos países al sur del Darién, como Colombia, pero también Ecuador o Perú, "que están haciendo todo lo posible para absorber a estas poblaciones" de migrantes.

Para Mayorkas, la necesidad de tener que abandonar su país por motivos políticos o económicos no es algo ajeno. Natural de Cuba, llegó con sus padres y hermana a Estados Unidos como "refugiados políticos" cuando era un niño. "Era la segunda vez, por cierto, que mi madre era refugiada", tras haber huido de los nazis en Europa.

"Entiendo muy bien la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de la gente, la importancia de la ayuda humanitaria, y al servicio de esa fragilidad, al servicio de esa vulnerabilidad, generamos vías legales e instamos a la gente a no correr un riesgo tan costoso. Pero también es muy importante recordar que no estamos solos en esto. Que el desafío migratorio que vive nuestra región es un desafío al que debemos responder todos juntos", sentenció.

