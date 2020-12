Cuba manda un nuevo contingente de 500 médicos a México

Un contingente de 500 médicos de la Isla llegará a la Ciudad de México este fin de semana para trabajar en diversos hospitales apoyando en la emergencia sanitaria por el covid-19, confirmó este miércoles Oliva López, secretaria de Salud del Gobierno de la capital.

"Van a trabajar en varios hospitales, no solo de la red de servicios de salud de la Ciudad de México, sino en el conjunto del sector", dijo López a Radio Fórmula. "Vamos a ver dónde se requieren, dónde hay más necesidad para habilitar más camas y camas con ventilador, y ahí se distribuirán", agregó.

Sobre el tiempo que estarán los médicos cubanos, López afirmó que la propuesta es que apoyen por unos 90 días. "El convenio pasado fue por tres meses, esta vez estaríamos pensando en algo parecido", acotó.

En abril de este año, llegaron a la capital mexicana 585 colaboradores cubanos que trabajaron hasta julio, más unos 200 que fueron desplegados en Veracruz. Un total de 135 millones de pesos mexicanos, más de 6 millones de dólares, pagó en esa ocasión el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi) a Cuba.

Por su parte, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum informó en conferencia de prensa este martes que la llegada de los cubanos se realizará por medio de un "contrato transparente".

"Agradecemos enormemente al pueblo cubano que nos permita poder disponer, a partir de un contrato transparente, que estos médicos y personal vengan a apoyar. Bienvenido todo el apoyo que se requiera", dijo Sheinbaum. La noticia la había adelantado el analista de políticas de Salud Xavier Tello, quien aseguró el domingo que los sanitarios cubanos serían traídos en varios aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sobre el nuevo contrato entre los dos países, el Gobierno de La Habana no se ha pronunciado. Fuentes consultadas por 14ymedio confirmaron que el Ministerio de Salud de la Isla convocó a un grupo de sanitarios hace más de una semana sin especificar el país de destino, solo se limitaron a informar que sería una "misión corta" a "Centroamérica". En el llamado de las autoridades de Salud, citaron a parte del personal que ya estuvo en México.

De los casi 800 que fueron enviados en abril, un primer grupo regresó a la Isla en julio y otros permanecieron en algunas ciudades veracruzanas hasta finales de octubre.

Uno de ellos habló con este diario de las condiciones laborales en que los mantenían los jefes de la brigada, que incluso les advirtieron de que no podían enfermar porque no había medicamentos para ellos. "Los que se enfermaron tuvieron que comprar sus medicamentos con su propio dinero. Los que tenían, porque muchos no teníamos. Nos dieron 660 dólares de estipendio para gastos al llegar en abril y más nada", se quejó la fuente.

La misión estuvo rodeada de polémica y opacidad desde el principio. Algunos doctores mexicanos, aseguran que los cubanos no solo no estaban preparados para las tareas a las que supuestamente venían –algo que se ha repetido en el caso de otros destinos, como Andorra o Martinica– sino que trabajaban menos que ellos.

Una docena de asociaciones médicas mexicanas publicaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que protestaban por la contratación de los cubanos, que consideraban "una falta grave en contra de los profesionales de la salud". Ello iba acompañado de la denuncia de que estos eran, en su mayoría, médicos generales sin especialidad, algo que fue confirmado por varios doctores a este diario.

Además, una investigación llevada a cabo por el portal Latinus y publicada el pasado 6 de septiembre reveló que los médicos cubanos trabajaron indocumentados en México: que no existe evidencia de una estancia "regular y documentada" como "tarjetas de residencia temporal o permanente" ni documento alguno que compruebe la estancia legal de los trabajadores de la salud en la base de datos del Instituto Nacional de Migración.

Recientemente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México anunció nuevas becas de Especialización Médica para profesionales mexicanos que quieran formarse en Cuba. La institución ofrece un apoyo mensual de 1.100 dólares. El Gobierno mexicano pagará 40 millones de dólares al cubano en concepto de "colegiatura", observa Xavier Tello.

El asunto causa malestar en la comunidad científica mexicana, que ha visto las ayudas a su trabajo recortadas desde que López Obrador llegó a la presidencia hace dos años.

Por otra parte, una brigada médica de la Isla llegó este miércoles a Honduras para asistir a los damnificados por las inundaciones provocadas por las tormentas tropicales Eta e Iota en el país centroamericano, que dejaron al menos un centenar de muertos, informó EFE.

El grupo, integrado por 25 profesionales del contingente Henry Reeve de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, se dirigirá al norte de Honduras, la más afectada por las intensas lluvias asociadas a los fenómenos meteorológicos.

El embajador de Cuba en Honduras, Francisco Delgado, dijo a periodistas que la brigada trae además un hospital de campaña con 30 camas y medicamentos y esperan atender a unas 300 personas diarias. Entre el personal figuran médicos generales, pediatras, un psiquiatra y epidemiólogos, señaló el diplomático cubano.

El viceministro hondureño de Salud, Nery Cerrato, agradeció el apoyo de Cuba y anunció que la brigada se desplazará hoy mismo a la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte.

Según el funcionario, los sanitarios cubanos permanecerán en Honduras al menos un mes, sin ninguna remuneración económica.

Esta es la segunda brigada médica cubana que llega este año a Honduras. El primer equipo arribó en abril pasado para sumarse a la lucha del país contra el covid-19, atendiendo una solicitud del Gobierno hondureño, y permaneció cinco meses.

