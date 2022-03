Cubanos bloquean un refugio de migrantes en México y exigen liberar a sus compatriotas

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) atiende la situación de 22 cubanos que se encuentran retenidos en la estación migratoria de Acayucan, en el estado de Veracruz, que el pasado jueves fue bloqueada por una protesta de familiares y amigos de los migrantes. "Los familiares de nosotros llevan 28 días aquí", denuncia a 14ymedio Mikel Hernández, quien tuvo que trasladarse desde EE UU para buscar liberar a su hermana y su sobrina.

"Todos los parámetros jurídicos se han hecho, pero ellos (las autoridades) los violan. No dan una respuesta porque dicen que la carpeta está en otro lado, en Córdova", dice este cubano quien junto con otros 14 compatriotas aparcaron sus vehículos e impidieron el acceso de la puerta principal de la estación migratoria.

Nayeli Herrera, otra de las manifestantes, asegura que en el centro migratorio hay personas que llevan 45 días y "no les dan respuesta de nada", además de que los mantienen incomunicados a pesar de que tienen oficios presentados por su abogado.

"No los pueden mantener por más de 36 horas porque no cometieron ningún delito", señala a este diario el abogado Carlos Alvarado. "Mientras no se nos permita ingresar el trámite estará detenido, esto es una injusticia".

Las autoridades mexicanas informaron, además, que el pasado 2 de marzo fue interceptado en un centro de control del estado veracruzano una guagua en la que eran transportados 62 migrantes originarios de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Guatemala.

Este jueves, Migración informó que prepara el traslado de 80 cubanos a Tapachula, al sur del país y ciudad fronteriza con Guatemala, que fueron detenidos el pasado miércoles en la localidad de Santa Rosa Panzacola, del municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca.

"A los migrantes se les entregará un salvoconducto y tendrán 20 días para regularizar su situación migratoria debido a que fueron detenidos en un evento de tráfico de migrantes", informó a este diario un agente de Migración. "Si no lo hacen y son arrestados nuevamente, se les deportará".

El grupo de cubanos, integrado por nueve menores de edad, 26 mujeres y 45 hombres, sería llevado junto con otros 21 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Venezuela a los límites de la Ciudad de México y de ahí al estado de San Luis Potosí, para llegar a Tamaulipas el próximo domingo, donde "tenían planeado dirigirse al puente fronterizo Reynosa-Hidalgo para solicitar asilo en EE UU", según datos ofrecidos a este diario por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

Los migrantes fueron descubiertos por policías motorizados luego de ser advertidos que una guagua llevaba varias horas aparcada a las afueras del fraccionamiento Elsa, en Santa Rosa Panzacola. "Al revisar encontraron hacinados a decenas de extranjeros en una unidad con capacidad para 35 personas y en el portaequipaje a otros 25 migrantes", detalló a 14ymedio una fuente de seguridad estatal.

El chofer y dos personas más fueron trasladados al Ministerio Público bajo los cargos de presunto tráfico de migrantes. El ómnibus fue llevado por una grúa a las instalaciones de seguridad pública.

