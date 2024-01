Decenas de cubanos recogen la nieve en Moscú a cambio de un salario de 9.000 pesos

Los medios rusos han descubierto que decenas de cubanos recogen la abundante nieve que cubre las calles de Moscú. El medio digital MSK1 entrevistó el pasado fin de semana a un grupo de jóvenes de la Isla que se movían con palas en los distritos de Arbat y Khamovniki.

"Mi nombre es Robert, vengo de Cuba", dijo el capataz del grupo. "En general, mi equipo puede tener de 150 a 200 personas. Trabajamos en Arbat como limpiadores, pero podemos trabajar donde nos pidan. Vinimos aquí por nuestra cuenta, voluntariamente, sin programas gubernamentales", afirma el jefe de la improvisada brigada, que dijo tener una visa de estudiante.

MSK1 se reunió en un restaurante de comida rápida con algunos de los miembros del grupo que lidera Robert, que garantizaron estar muy satisfechos con su trabajo en Rusia. "No tenemos a ninguna persona de Cuba controlándonos. Mi jefe es uzbeko. Recibo mi salario en mis propias manos, no se lo tengo que entregar a nadie", dicen risueños.

Según las cuentas de los migrantes, es casi el doble de lo que ganarían en la Isla y, además, pueden comprar la mayoría de las cosas a un precio muy económico

Su salario es, afirman, 34.000 rublos, más de 9.000 pesos cubanos. Según las cuentas de los migrantes, es casi el doble de lo que ganarían en la Isla y, además, pueden comprar la mayoría de las cosas a un precio muy económico. En Cuba necesitan al menos 3.000 pesos para comprar un refresco de cola, afirman al reportero –aunque lo cierto es que una lata de cola nacional está en torno a los 220– mientras que en Rusia es mucho más barata y la consumen con ganas, al igual que las hamburguesas.

A pesar de que el reclutamiento de cubanos para trabajar como quitanieves es corriente desde hace años, como se puede ver en redes sociales, el medio destaca insistentemente el color oscuro de los cubanos, que los ha convertido en centro de las miradas de los vecinos y contrasta –señala– con el blanco de la nieve. Además, se refiere a su lugar de origen en más de una ocasión como "isla de la libertad".

"Robert prefiere no hablar mucho sobre las realidades de la vida en un país con una economía socialista planificada, pero elogia sin problemas las nuevas relaciones ruso-cubanas y considera a Rusia un gran amigo de su país", describe el medio. "Aunque hace frío en Rusia, me gusta mucho estar aquí. ¡Todo está bien! ¡Rusia es una gran amiga de Cuba!", asegura el joven, ataviado con la bufanda de un club deportivo para protegerse de las temperaturas de la capital rusa, que este enero han estado aún más por debajo de lo habitual.

Los vecinos se sorprenden de la presencia de los cubanos, afirma el texto, confundiéndolos inicialmente con inmigrantes de Asia Central, aunque luego se dan cuenta de que el color de su piel es aún más oscuro.

Sin embargo, es confuso saber cómo funciona el empleo de los muchachos. "En la Oficina de Vivienda del distrito de Arbat no trabajan extranjeros de ningún tipo, excepto los ciudadanos de la CEI (Comunidad de Estados Independientes). Todos ellos cuentan con los permisos y registros necesarios. Somos estrictos con esto, no se acepta a cualquiera", afirma un empleado estatal que niega que haya vínculo con los cubanos hasta el punto de mostrarse sorprendido por el uso de ropa identificativa. "No sé de dónde sacaron estas chaquetas. Te garantizo que no son nuestras", insiste al medio.

Sin embargo, desde el servicio de prensa del distrito confirmaron que los migrantes –estudiantes cubanos– están ayudando a quitar la nieve como refuerzo de personal, de manera remunerada y voluntaria. "Actualmente, el personal está cubierto al 100%, con casi 17.000 personas. Pero durante las fuertes nevadas se utilizan recursos adicionales para limpiar los territorios del distrito. Entre los que quieren participar voluntariamente en la retirada de nieve se encuentran muy a menudo estudiantes, incluidos cubanos, a quienes se les proporciona el equipo necesario y ropa especial", exponen.

La devaluación del rublo está afectando al país, que antes atraía a muchos inmigrantes y ahora casi solo es deseado por los cubanos

MSK1, en cambio, afirma que hay un déficit de trabajadores en Rusia que puede estar por encima de los 4,8 millones, según un estudio del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia. El problema afecta especialmente a los trabajos que no necesitan una cualificación especial, como es el caso de este, en el que ni siquiera es necesario conocer el idioma.

La devaluación del rublo está afectando al país, que antes atraía a muchos inmigrantes y ahora casi solo es deseado por los cubanos.

"Ahorran cada centavo para enviárselo a sus familias", afirma un analista consultado por el medio ruso, Valery Mironov. "El tipo de cambio del rublo es muy importante para ellos. Cuando el tipo de cambio era de 50 rublos por dólar, recibían un buen salario, pero ahora el tipo de cambio es el doble con casi el mismo salario. Entonces no vienen", añade.

"Para ellos simplemente no es rentable viajar aquí: prefieren ir a la vecina Kazajistán o a Europa. Pero con los cubanos todo es más sencillo, aquí tienen un buen salario. También creo que existe algún tipo de programa gubernamental especial", presupone.

