Decenas de cubanos son estafados por funcionarios mexicanos en Cancún

Decenas de cubanos han sido estafados por una red que ofrecía asesoría para la naturalización en México. La organización operaba desde la sede regional de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Cancún y, según la documentación publicada por el diario Luces del Siglo, estaba dirigida por Víctor Hugo Sulub Chi, un funcionario que trabaja como Supervisor de Programas y Proyectos en la delegación federal del organismo en Quintana Roo.

A los extranjeros, en su mayoría cubanos, se les pedían 5.000 pesos mexicanos (250 dólares) por cada documento que expedía, presuntamente, la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación(Interior) para garantizar que no tenían antecedentes penales, uno de los papeles indispensables para el trámite de obtención de residencia permanente.

Al ser detectados estos documentos como falsos, las autoridades cancelaban las solicitudes, pero también se ponía en riesgo a las personas estafadas, que podían ser acusadas por intentar falsificar documentación oficial sin saberlo.

Uno de ellos, médico camagüeyano, contó que había pagado 10.000 pesos por el trámite de "los antecedentes penales federales" para su madre y para él

El diario mexicano entrevistó a dos cubanos afectados por la red, que explicaron el modus operandi. Uno de ellos, médico camagüeyano, contó que había pagado 10.000 pesos por el trámite de "los antecedentes penales federales" para su madre y para él. Aunque este trámite solo pueden realizarlo el interesado o sus familiares más próximos, a las víctimas se les pedía copia del pasaporte, hoja de residencia y acta de nacimiento junto con el dinero.

Después, la red les entregaba la documentación para que los migrantes presentaran la solicitud de carta de naturalización, pero esta quedaba sin respuesta.

"Me comentó que dicho trámite únicamente se hacía en Ciudad de México, y se ofreció a ayudarme a hacer el trámite, pues me informó que iría a una reunión a Ciudad de México y que podría pasar a gestionarlas y recogerlas. Me pidió que le depositara 5.000 pesos", cuenta la otra, una enfermera cubana que se citó posteriormente con el funcionario para recoger lo acordado.

"Yo nunca desconfíe de la gestión que hizo Víctor Hugo Sulub Chi, incluso tenía toda mi confianza pues como servidor público de la Secretaría de Relaciones Exteriores pensé que era parte de la asesoría que en su calidad de funcionario me proporcionaba, jamás pensé o supuse que el trámite que me había ofrecido sería ilegal", cuenta.

Según los testimonios, a las víctimas se les pedía paciencia y que, en caso de recibir un correo electrónico no lo abrieran y avisaran al funcionario. Además, se les ofrecía el nombre de un abogado que debía indicarles qué hacer en caso de tener problemas, pero la mayoría de ellas sospecharon ya que estaban siendo engañadas y optaron por no contactarlo.

Según los testimonios, a las víctimas se les pedía paciencia y que, en caso de recibir un correo electrónico no lo abrieran y avisaran al funcionario

En la nota, Luces del Siglo advierte de que estas prácticas son comunes y circulan con frecuencia a través de las redes sociales, como se comprobó recientemente en una cuenta de Facebook en la que se ofrecían servicios ilegales.

La página, con el nombre "Perito Traductor Monterrey, Traducciones Oficiales", se anunciaba con el texto: "¿Eres extranjero y vas a naturalizarte y te falta la Constancia de Antecedentes Penales en Materia Federal? ¡Te la conseguimos! No gastes en avión, en hotel, en taxi, en alimentos para ir a CDMX, te hacemos el trámite y te lo entregamos, Requisitos de ley. Infórmate o visítanos o envíanos un correo".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.