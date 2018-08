Denuncian recompensa de 5.000 dólares por la 'cabeza' de un periodista en Nicaragua

(EFE).- La emisora Radio Corporación, una de las más escuchadas en Nicaragua , denunció este sábado que grupos afines al presidente del país, Daniel Ortega, han ofrecido una recompensa de 5.000 dólares "por la cabeza" de su reportero Yilber Idiáquez, en medio de una crisis sociopolítica con cientos de muertos.



"Ha aparecido en las redes sociales un dato estremecedor, en el cual ofrecen 5.000 dólares por la cabeza de Yilber Idiáquez, un corresponsal muy destacado de Masaya", dijo el dueño de la Corporación, Fabio Gadea, en conferencia de prensa.



Por su parte, Idiáquez afirmó que "son personas del Gobierno" las que están detrás de la amenaza.



"Desde el momento que (se) inició (la crisis), recibí amenazas desde el municipio de Nindirí (Pacífico); hace quince días eran mensajes donde decían que no solamente me iban a silenciar a mí, sino a todos los de la radio; últimamente ofrecen una suma de 5.000 dólares, que en redes sociales está circulando", señaló el periodista.



Según el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Carlos Carmona, "pareciera que estamos en el salvaje oeste en Nicaragua , parece que el Gobierno y sus grupos paramilitares no han evolucionado en el tiempo, porque la vida es el bien más preciado que tenemos y debe respetarse".



La CPDH prometió hacer gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgue medidas cautelares a Idiáquez.

La CPDH prometió hacer gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a Idiáquez

Gadea, quien fue candidato opositor a la Presidencia en 2011, en la primera de las dos últimas reelecciones de Ortega, se mostró pesimista sobre la "utilidad" de las medidas cautelares "en países tan revueltos como este".



La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que Ortega rechaza.



Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente. El 20 de abril pasado el periodista Ángel Gahona murió de un disparo mientras cubría la actuación de la Policía Nacional durante una manifestación. Distintas organizaciones humanitarias han establecido entre 317 y 448 los muertos a causa de esta crisis, aunque Ortega únicamente reconoce 198.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido de que Nicaragua sufre un "grave retroceso" en las libertades de prensa y de expresión.



Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas reformas de la seguridad social, después retiradas, y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.