Detienen en Texas a dos cubanos y los acusan de ser 'coyotes'

Los cubanos Rainel Lázaro Silies y Lima Gálvez González se encuentran detenidos por el delito de tráfico de migrantes en el condado estadounidense de Kinney, Texas, desde el pasado miércoles. La pareja está a la espera de juicio.

El alguacil de Kinney, Brad Coe, lamentó que el condado "está plagado de contrabando de humanos y de drogas". El arresto de Silies y Gálvez se dio en el poblado de Bracketville, cuando trasladaban en un vehículo con placas del estado de Kentucky a cinco indocumentados.

Según las autoridades, este no sería el primer traslado de migrantes realizado por la pareja cubana, que radicó un tiempo en la ciudad texana de Elton. Los migrantes, que estaban ocultos en la parte trasera de la unidad de la marca Kia, fueron entregados a la Patrulla Fronteriza, que los retornó a México.

En la oficina del condado de Kinney tienen ubicado a Louisville como un "asentamiento cubano activo desde los 90". De acuerdo con datos publicados por Radio y Televisión Martí en abril del año pasado, en la ciudad más grande de Kentucky habitaban cerca de 30.000 cubanos, "población que supera con creces los poco más de 6.000 que vivían en la ciudad en 2010".

La semana pasada, el alguacil Coe compartió imágenes de mujeres que transportaban en una camioneta a varios migrantes. Al darles el alto trataron de escapar y se detuvieron en un paraje para que los indocumentados se perdieran entre la maleza.

Two female smugglers from Gonzalez, Tx, led @TxDPS Troopers on a high-speed chase on SH 131 in Kinney County. During the chase, multiple illegal immigrants bailed out & ran toward the brush. Both females were arrested & face smuggling charges. #OperationLoneStar pic.twitter.com/9OzTVfw0hg