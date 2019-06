Dimite el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE UU en medio de la compleja situación migratoria

(EFE).- El Gobierno de El Salvador coordina con México la repatriación de los cadáveres de un padre y su hija de menos de dos años de edad fallecidos al intentar cruzar el río Bravo, informó este martes la canciller del país centroamericano, Alexandra Hill.

La tragedia ocurrió la tarde del domingo en la ciudad de Matamoros, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, cuando intentaban cruzar el río Bravo, que divide México y Estados Unidos.

"El presidente, Nayib Bukele, me ha encargado que personalmente esté paso a paso apoyando a estas familias que perdieron a sus seres queridos por el drama de la migración irregular", dijo Hill en una conferencia de prensa.

Hill señaló que el Gobierno mexicano "está colaborando (...) en todo lo que le es posible" para repatriar los cuerpos de las víctimas, sin precisar la fecha en la que podrían llegar a El Salvador y detalló que el Gobierno salvadoreño acompaña a los familiares de los fallecidos y asumirá "todos los costos para darles el mejor servicio".

La canciller aprovechó la conferencia para pedir a los salvadoreños que no se expongan a los peligros de la migración irregular y que "caminen con nuestro presidente, que está trabajando día y noche para generar oportunidades dignas de trabajo".

"Les imploro a todas las familias que no se arriesguen" y que "no le crean a esas personas que les dicen que los van a llevar al norte (a EEUU) y que van a estar salvos. Estas personas abandonan, engañan, extorsionan, no les importa la vida de los seres humanos", recalcó la jefa de la diplomacia salvadoreña.

Tania Vanessa Ávalos -la esposa y madre de los fallecidos, que logró ser rescatada- dijo a las autoridades mexicanas que el agua se llevó primero a la niña y fue su padre quien salió en su ayuda, pero ambos fueron llevados por la corriente del río y desaparecieron.

Integrantes de la Secretaría de Marina mexicana, de la Policía Estatal y personal de Bomberos iniciaron la búsqueda de los cuerpos de manera inmediata y los localizaron este lunes 24 de junio.

Esta familia buscaba pedir asilo político en Estados Unidos, pero ante la desesperación por la lentitud en los tramites decidieron, junto con otros migrantes, cruzar el río Bravo, según señaló la mujer.

Las autoridades de El Salvador sostienen que entre las razones que motivan la migración irregular se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia de las pandillas.

En este contexto y junto con la polémica por la atención a centenares de inmigrantes menores de edad en un centro en Texas, ayer martes se produjo la dimisión del comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), John Sanders, en medio de lo que el Gobierno ha calificado como una crisis.

Sanders anunció su dimisión poco después de que un grupo de abogados denunciara que los pequeños recluidos en el centro de Clint, cerca de la frontera texana con México, vivían en condiciones insalubres, lo que llevó al trasladado de centenares de ellos a otras instalaciones.

La renuncia, que no se hará efectiva hasta el próximo 5 de julio, según una carta de Sanders a los empleados de la CBP dada a conocer hoy por medios locales, se produce tras los recientes cambios ensayados por la Administración de Donald Trump en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que tiene a su cargo la CBP.

En su mensaje a los empleados, Sanders explicó que presentó este lunes su dimisión al secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, a quien reemplazó al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tras ser designado el 15 de abril.

En su carta, el funcionario no precisó con claridad sus razones para dar un paso al lado.

No obstante, la renuncia llegó en plena controversia por la situación en el centro de Clint, donde permanecían pequeños que habían sido separados o bien de los adultos con los que cruzaron sin papeles la frontera o bien de madres adolescentes, según informó este lunes The New York Times.

Los menores llevaban semanas detenidos, pese a que el tiempo máximo de permanencia para los menores en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza es de 72 horas.

Este martes se conoció, sin embargo, que más de 100 niños han sido devueltos a Clint, información que fue confirmada a Efe por un portavoz de CBP que no precisó cuándo se produjo el cambio de lugar ni desde dónde habían sido llevados los menores.

La versión del New York Times detalló que cerca de 250 de los menores fueron trasladados al sistema de albergues del Departamento de Salud y Servicios Sociales tras la visita de los abogados.

Otros fueron llevados a una instalación con tiendas de campaña levantada recientemente para acoger a familias migrantes y situada en la ciudad texana de El Paso, cercana a Clint y en una de las áreas fronterizas más activas de la actual oleada migratoria

Un portavoz de la CBP, citado por la cadena de televisión CNN, dijo que los niños "no deben estar bajo" la custodia de esa agencia, a la vez que rechazó las acusaciones de que los pequeños carezcan de jabón, pañales y otros productos sanitarios básicos.

Consultado sobre la dimisión de Sanders, el presidente de EE UU, Donald Trump, se dijo "muy preocupado" por la situación en los centros de detención, pero defendió que están en mejores condiciones que durante el Gobierno de su antecesor, Barack Obama (2009-2017).

Se desmarcó además de la renuncia del comisionado interino, al aclarar que no ha hablado con él.

Al reaccionar a la anunciada dimisión, Sandra Cordero, directora de la coalición proinmigrante Families Belong Together, calificó de "cruel e inhumana" la separación de los niños de sus padres.

"El único propósito es crear caos en nuestro país y ganar puntos políticos con la base de Trump", advirtió Cordero, para quien "los niños no estarán seguros hasta que estos campos de internamiento cierren".

Mientras, la ex candidata presidencial Hillary Clinton anunció en Twitter que han logrado recaudar más de 500.000 dólares en las últimas 48 horas para ayudar a los grupos dedicados a proteger a los niños en la frontera.

"La crueldad de la Administración Trump ha causado una crisis moral y humanitaria para todos los estadounidenses. Gracias por responder con compasión y acción", apuntó Clinton, quien fue derrotada por Trump en las elecciones de 2016.

El gobernante señaló que está "oficialmente" pidiendo a los demócratas que apoyen cambios en la ley de asilo, amparo al que recurren miles de inmigrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos desde México, causando lo que Trump ha descrito como una crisis humanitaria.

