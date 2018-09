Dimite la ministra de Sanidad de España por irregularidades en un máster

(Europa Press). -La ministra española de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, presentó la noche del martes su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el caso de su máster no influya en el Ejecutivo, según ha asegurado en una comparecencia en el ministerio.

Montón dimite tras las informaciones difundidas por el diario.es sobre posibles irregularidades en el máster de estudios de género que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y la información de La Sexta de posible plagio en su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

La ya extitular de Sanidad recibió presuntamente trato de favor al no asistir a un curso que se planteaba como presencial. Además, el expediente presentaba cambio de notas fuera de plazo y la presentación de su TFM pese a tener asignaturas pendientes.

La ya extitular de Sanidad recibió presuntamente trato de favor al no asistir a un curso que se planteaba como presencial. Además, el expediente presentaba cambio de notas fuera de plazo

Montón ofreció explicaciones durante el lunes y martes y mostró documentación que, según ella, avalaba que no había incurrido en ninguna irregularidad, llegando a recibir apoyo público de presidente del Gobierno la tarde de ayer.

Pero la situación se hizo insostenible horas después, cuando la cadena de televisión La Sexta emitió la información según la cual el TFM reproducía párrafos exactos de publicaciones sin citar.



"He sido transparente y honesta -subrayó-. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad, lo voy a seguir defendiendo con convicción y la conciencia muy tranquila".

La exministra manifestó orgullo y agradecimiento por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya contado con ella para su equipo. "En todo momento he sentido la calidad humana, apoyo y afecto del presidente del Gobierno. Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno y para que esta situación no influya le he comunicado mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social", explicó.

Según aseguró, si decidió cursar aquel máster en los años 2010 y 2011, recién licenciada en Medicina, siendo ya portavoz de igualdad del PSOE, fue para "mejorar sus conocimientos y hacer mejor el trabajo en el Congreso"

Según aseguró, si decidió cursar aquel máster en los años 2010 y 2011, recién licenciada en Medicina, siendo ya portavoz de igualdad del PSOE, fue para "mejorar sus conocimientos y hacer mejor el trabajo en el Congreso". Además, ha precisado que se sacó este título "como muchos, con esfuerzo, ilusión y empeño".

Montón también agradeció el "sincero afecto" a sus compañeros ministros y a su equipo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por su "magnífico trabajo y enorme esfuerzo a lo largo de estos 100 primeros días de Gobierno" y a todos sus compañeros del PSOE por "su apoyo y su cariño".

Al comenzar su intervención, ha recordado que hace poco más de 100 días, el pasado 7 de junio de 2018, tomó posesión como ministra de este departamento "con ilusión de formar parte de un Gobierno para cambiar las cosas y mejorar la vida de las personas".

En estos meses, ha destacado el trabajo que han hecho "para recuperar los derechos de las personas" y ha enumerado algunos "logros" como "la recuperación de la asistencia sanitaria universal".

Montón ha destacado el trabajo que han hecho "para recuperar los derechos de las personas" y ha enumerado algunos "logros" como "la recuperación de la asistencia sanitaria universal"

También ha puesto de relieve otras medidas adoptadas como: el acceso a los tratamientos de reproducción asistida por parte de mujeres solas y lesbianas; la recuperación de derechos para personas en situación de dependencia; los primeros pasos para la aprobación de la Ley de Violencia contra la Infancia o el real decreto para la acogida solidaria de los menores extranjeros no acompañados.

"Queda mucho por hacer pero estoy convencida de que el Gobierno lo va a hacer", ha subrayado Montón. La exministra se ha despedido con un "muchas gracias y buenas noches" entre los aplausos de los miembros de su equipo presentes en la comparecencia.

Maria Luisa Carcedo Roces, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, será sustituirá a Montón en el cargo. Nacida en Asturias, en 1953, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.

Desarrolló actividad profesional como médica de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias y, posteriormente, asumió responsabilidades de gestión en el ámbito regional.

En el ámbito político, ha sido portavoz del grupo parlamentario socialista en la Junta General del Principado de Asturias, diputada y senadora, además de presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios entre 2008 y 2011.

Este es el tercer caso de irregularidades en estudios de la Universidad Rey Juan Carlos que afecta a políticos de primer nivel

Este es el tercer caso de irregularidades en estudios de la Universidad Rey Juan Carlos que afecta a políticos de primer nivel. El primero se cobró también la cabeza de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, imputada por cohecho y falsedad documental por el caso de su máster en Derecho Autonómico.

El segundo afecta al actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que cursó los mismos estudios que su compañera de partido Cristina Cifuentes. En su caso, el Tribunal Supremo decidirá en las próximas semanas si debe ser investigado por los delitos de cohecho y prevaricación.

La dimisión de las dos políticas deja a Casado como único político relacionado con los másteres irregulares que no ha renunciado al cargo, pero el presidente popular afirma que no se plantea marcharse y que su caso es distinto.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.