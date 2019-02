Diplomáticos canadienses denuncian al Gobierno por retrasar su evacuación de Cuba

(con información de agencias) -Cinco diplomáticos canadienses y nueve familiares han presentado una demanda conjunta contra el Gobierno por su supuesta responsabilidad en los problemas de salud que arrastran desde su reciente estancia en Cuba, similares a los que también afectaron a personal de Estados Unidos.

La principal queja tiene que ver con la reacción de las autoridades canadienses, más lenta que la de las estadounidenses. Así, si Estados Unidos decidió retirar a todo el personal diplomático no esencial en septiembre de 2017, Canadá no lo hizo hasta abril de 2018 y lo planteó como una opción y no fue hasta enero de este año cuando evacuó a la mitad de sus trabajadores.

Los afectados por el denominado "síndrome de La Habana" reclaman 28 millones de dólares en indemnizaciones al Gobierno. "Durante la crisis, Canadá rebajó la gravedad de la situación, acaparó y ocultó información de salud clave y dio datos falsos, engañosos o incompletos al personal diplomático", reza la denuncia, recogida por la cadena pública CBC.

"Durante la crisis, Canadá rebajó la gravedad de la situación, acaparó y ocultó información de salud clave y dio datos falsos, engañosos o incompletos al personal diplomático"

Los denunciantes, parte de los cuales siguen trabajando para el Ministerio de Exteriores, han asegurado que aún sufren las consecuencias de los ataque sufridos, de los que no han trascendido detalles claros a pesar de las investigaciones lanzadas por los países afectados en los últimos meses.

El pasado noviembre, varios de los diplomáticos canadienses afectados hablaron por primera vez en una entrevista con The Globe and Mail para acusar al Gobierno de su país de abandonarlos por lo que consideraban razones estratégicas.

"Todos amamos nuestros trabajos. Queremos representar a nuestro país, y sabemos que hay dificultades para hacerlo, sabemos que hay un precio que pagar. Pero no esperábamos ser abandonados, o más bien, sacrificados. Así es como nos sentimos ahora", dijo uno de los diplomáticos amparado en el anonimato.

"Asuntos Exteriores ha dedicado recursos y gastado mucho en este asunto desde el año pasado, pero casi nada ha estado orientado al paciente", lamentaba entonces uno de los funcionarios. "Habríamos guardado nuestro silencio, lo hubiéramos preferido. Pero este es un problema que deben atender y no lo están haciendo", añadió otro.

"Temen enfadar a Cuba por la candidatura de Canadá a un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los esfuerzos del Gobierno por contener y limitar la información sobre esta historia han sido superados por el deber que tienen de atendernos". Según uno de los funcionarios, la actitud de Ottawa ha provocado que muchos de los afectados hayan sido reacios a tocar el tema.

La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha confirmado reuniones con diplomáticos y familiares, aunque ha evitado comentar la denuncia. Sí ha dicho, no obstante, que está "muy preocupada" por los afectados y les ha brindado su apoyo.

La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha confirmado reuniones con diplomáticos y familiares, aunque ha evitado comentar la denuncia. Sí ha dicho, no obstante, que está "muy preocupada" por los afectados

El pasado enero, tras confirmarse que el nuevo caso detectado a finales de 2018 sufría la misma dolencia, el Gobierno canadiense completó la retirada del 50% de su personal.

Altos funcionarios canadienses señalaron entonces que las autoridades cubanas estaban “tan frustradas” con la situación como las canadienses por "no poder determinar la causa”.

La misma fuente añadió que Canadá estaba "muy satisfecha" con el nivel de cooperación que las autoridades cubanas están proporcionando a la Policía Montada en su investigación. "Tenemos una relación muy positiva con Cuba", afirmó.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en