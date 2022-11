En EE UU, los republicanos adelantan a los demócratas en la Cámara Baja y empatan en el Senado

(EFE). -Estados Unidos celebró este martes elecciones de medio mandato, cuyos resultados fueron más reñidos de lo esperado y mantienen aún varias incógnitas. Aunque con el escrutinio ya bastante avanzado el Partido Republicano lleva la delantera en la Cámara de Representantes, todavía no se conoce qué formación la controlará durante los próximos dos años. Según las proyecciones de los principales medios de EE UU, los republicanos se aseguraron 197 escaños, por 167 de los demócratas y ambos están aún lejos de los 218 necesarios para asegurarse la mayoría.

En la Cámara Alta, la situación es similar. Demócratas y republicanos aparecen empatados con 48 escaños para cada partido, pero todavía quedan por decidir cuatro contiendas, todas ellas en estados considerados bisagra, que pueden decantarse tanto del lado conservador como del progresista. En la madrugada del miércoles, aún no se conocía el ganador en Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada.

Una de las pocas certezas de la noche fue que no existió la prevista ola republicana, por la que varias encuestas y analistas apuntaban a que los conservadores arrasarían y se impondrían por amplios márgenes en varias de las contiendas electorales, tanto en el Senado como especialmente en la Cámara de Representantes.

Una de las buenas noticias para el Partido Demócrata fue que arrebató al Partido Republicano dos gobernaciones del país: la de Massachusetts y la de Maryland. Aunque ambos estados son de tendencia progresista, durante los últimos años habían estado gobernados por republicanos, y ahora volverán al control demócrata.

Los republicanos vieron cómo varios de los candidatos que habían sido promovidos con mucho vigor por el expresidente Donald Trump (2017-2021) perdían sus respectivas contiendas. El ex mandatario, que sigue teniendo una gigantesca influencia en el Partido Republicano, salió dañado de estos comicios, en un momento en que todo indica que está preparando su candidatura presidencial para 2024.

Si la noche fue mala para Trump, lo contrario es cierto para el actual presidente, Joe Biden. El demócrata llegaba a los comicios con la popularidad por los suelos y con la amenaza de que los republicanos barriesen a su partido en el Congreso, algo que no ocurrió. Todavía es posible que los demócratas pierdan ambas cámaras, pero por lo menos el presidente puede respirar con algo más de tranquilidad.

Donde sí logró un triunfo indiscutible el Partido Republicano fue en Florida, un estado que se consolida como un bastión conservador a falta de dos años para las presidenciales.

"El pueblo ha emitido su veredicto: la libertad llegó para quedarse", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien subrayó que no solo han ganado los republicanos, sino que han "redefinido el mapa político". DeSantis se impuso a su oponente demócrata, Charlie Cristie, por más de 15 puntos e incluso ganó en el condado de Miami-Dade, que desde hacía 20 años era considerado un bastión demócrata, lo que afianza sus posibilidades de cara a la nominación republicana en 2024, en la que ha dado señales de querer participar.

El senador Marco Rubio, respaldado por el expresidente Donald Trump, también renovó su mandato al vencer a la demócrata Val Demings con claridad. "No es una marea roja, es un tsunami rojo", dijo el legislador estatal republicano Tom Fabricio, uno de los que festejaron la victoria de DeSantis en el Centro de Convenciones de Tampa, el lugar escogido por el gobernador para reunirse con sus seguidores.

Fabricio, miembro de la cámara baja del Congreso de Florida, dijo a los medios que si las elecciones intermedias son un referéndum sobre las políticas del Gobierno de Joseph Biden, los resultados en Florida certifican su "fracaso".

El gobernador de Florida afirmó en Tampa que "muchos" estadounidenses se han mudado a Florida porque "las ciudades y condados gobernados por los liberales han visto un totalitarismo impuesto". "La gente viene aquí porque nuestra política funciona, tenemos resultados históricos", dijo el republicano, que estuvo acompañado de su esposa y sus tres hijos.

Rubio, que escogió un hotel cercano al aeropuerto de Miami, su ciudad natal, para su fiesta de fin de jornada electoral, dijo que EE UU es "el país mas grande del mundo" y los republicanos "no van a permitir que lo destruyan". El senador habló de inmigración y aseguró que "ningún país puede permitirse que entren por sus fronteras cada día 6.000 personas".

El presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, subrayó en una declaración que están "orgullosos de las arduas campañas" de Demings y Crist y dijo que esperan "seguir trabajando con ellos para crear un futuro mejor para todos los floridanos".

En las dos últimas elecciones presidenciales, en 2016 y 2020 los floridanos votaron mayoritariamente por el republicano Donald Trump, después de haber optado por Barack Obama en 2012.

La jornada electoral transcurrió con normalidad y con un tiempo revuelto en el este de Florida debido a la tormenta tropical Nicole, que, según los pronósticos meteorológicos, tocara tierra en la costa este floridana el miércoles de noche o el jueves de madrugada como huracán.

La periodista republicana de origen cubano María Elvira Salazar, que conservará su puesto en la Cámara de Representantes en Washington tras vencer a la demócrata de origen colombiano Annette Taddeo, dijo que los votantes se han decantado por los candidatos que dieran prioridad a la economía familiar y subrayó que los resultados en Florida son un mensaje de la gente al presidente Joe Biden para decirle que no están de acuerdo con la marcha del país y prometió ser una voz en el Congreso para cubanos, venezolanos y nicaragüenses que están bajo regímenes totalitarios.

Mario Díaz-Balart, otro congresista cubano-estadounidense del sur de Florida, retuvo también su mandato.

Pero no todo fueron derrotas para los demócratas. La congresista Kathy Castor logró la reelección holgadamente en el distrito 14 de Florida, que abarca una zona de la costa oeste del estado, al derrotar al republicano Janes Judge. La ex congresista demócrata por Florida Debbie Mucarsel-Powell, de origen ecuatoriano, opinó en un debate tras la jornada electoral que está claro que los votantes demócratas no salieron a votar como en otras elecciones.

El éxito de Florida ha sido, sin embargo, el único arrollador, frustrando las proyecciones que tenían los republicanos para este martes. Según admitieron miembros destacados de esa formación, no se cumplen esas grandes expectativas.



"Definitivamente no (habrá) una ola republicana, eso está clarísimo", dijo el senador conservador Lindsey Graham en la cadena NBC.



Actualmente los demócratas tienen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero una ganancia neta de cinco escaños en la primera y de uno en la segunda haría que la oposición recuperara el poder.



En la Cámara Alta sus 100 escaños están divididos a la mitad entre ambos partidos y los progresistas inclinan la balanza a su favor solo por el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris. "Creo que vamos a estar en 51 o 52", adelantó Graham sobre el eventual resultado final en el Senado.



Incluso Trump, que compareció por la noche de forma inesperada para comentar los primeros resultados, evitó aventurar cifras globales, para celebrar solo las victorias ya aseguradas.



El bando demócrata había reducido su optimismo conforme las últimas encuestas reducían sus posibilidades en ambas cámaras, pero incluso si llega a perder su actual mayoría, ha hecho saber ya su alivio al haber evitado potencialmente el hundimiento en las urnas.





"La ampliamente contemplada ola roja no se está materializando", dijo el diputado Brendan Boyle, gran aliado del presidente, Joe Biden, que este martes por la noche se aseguró el escaño en Pensilvania.



Muchos compañeros, añadió en la cadena CBS, le están transmitiendo su alegría: "El ambiente es de alivio", concluyó en una jornada que determinará los dos últimos años de la Presidencia demócrata.



En la prensa se ha filtrado, no obstante, que Biden anticipa que el años que viene será "brutal" si su partido llega a perder el control de la Cámara de Representantes y el presidente de la misma pasa de Nancy Pelosi a, según las previsiones, el republicano Kevin McCarthy, un hombre al que le tiene "poco respeto", tal y como apuntan esas mismas fuentes.

