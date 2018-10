EE UU planea aumentar la presión contra Cuba por sus acciones en Venezuela

(EFE).- Estados Unidos planea "incrementar" próximamente la presión contra el Gobierno cubano por su papel a la hora de mantener en el poder al Ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo este miércoles un alto funcionario estadounidense, quien no descartó que puedan imponerse nuevas sanciones a La Habana.

"Es un hecho, no es un mito, que el Gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder en gran parte con la ayuda en cuestiones de inteligencia y militar del Gobierno cubano", afirmó el funcionario, que pidió el anonimato, en un encuentro con un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.

La Casa Blanca planea por tanto "mantener e incrementar por cualquier vía, con herramientas económicas, diplomáticas y políticas", la presión sobre "las entidades del Ejército cubano y los servicios de inteligencia y las entidades corporativas por las cuales (se) lucran", agregó la fuente.

El funcionario adelantó que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dará detalles "pronto" sobre la estrategia de Estados Unidos ante los "tres países" que considera que concentran los "movimientos antidemocráticos" en el continente americano: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"(Bolton explicará) cómo, con herramientas económicas, diplomáticas y políticas, le daremos más luz a este tema, nos enfocaremos más y le agregaremos presión a estos regímenes", indicó.

Preguntado por si eso significa que se aumentarán las sanciones a La Habana, la fuente recordó que Estados Unidos "ya tiene legalmente" el poder de imponer restricciones económicas a Cuba, y dijo que "absolutamente" planea seguir "expandiendo" esa autoridad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ordenó el año pasado restringir las transacciones de empresas estadounidenses con una larga lista de compañías vinculadas al estamento militar cubano, dentro de sus medidas para congelar el proceso de apertura a la Isla.

Pero hasta ahora Washington no había citado la situación en Venezuela para justificar sus medidas contra La Habana, y ayer el funcionario subrayó que "no hay líder en la región ni diplomático" que no admita "aunque sea en privado" que Cuba mantiene en pie "el aparato político, de inteligencia y militar" venezolanos.

"Si todos sabemos este gran secreto, pensamos que es apropiado que se le empiece a dar luz al tema y que empiece a responsabilizar al Gobierno cubano por las consecuencias, las graves consecuencias humanitarias y los crímenes que se están llevando a cabo en Venezuela", subrayó la fuente.

"De la misma manera que no se puede hablar de la crisis que se lleva a cabo en Siria sin el involucramiento de Irán, es inconcebible que se hable de Venezuela (...) sin mencionar al Gobierno cubano", insistió.

Mientras EE UU profundiza en la estrategia de las sanciones, la idea de una nueva mesa de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que destrabe la severa crisis política y económica volvió a asomarse en Venezuela, con llamados a favor de esta iniciativa por parte del oficialismo y negativas del antichavismo.

El Gobierno venezolano aseguró este miércoles estar listo para entablar una nueva ronda de negociaciones con la oposición, al tiempo que se mostró abierto a recibir una comisión de la Unión Europea (UE) que facilite los eventuales acuerdos.

"Que venga quien quiera venir, si viene de buena fe, si vienen con la buena fe de promover un diálogo democrático y un diálogo de convivencia democrática en Venezuela, que venga quien quiera venir", dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y agregó que el Gobierno será receptivo "si la Unión Europea quiere iniciar una exploración para la facilitación".

Esta declaración se produjo después de que la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijera el pasado lunes que el bloque comunitario explorará cómo apoyar una solución a la crisis política de Venezuela en la que estén implicados los países de la región.

Rodríguez indicó que el Ejecutivo está dispuesto a "un proceso de diálogo verdadero" con aquellos sectores de la oposición que también lo estén. "Sin agendas o con agendas abiertas, con la verificación necesaria", dijo y señaló que "hay un sector de la oposición venezolana que está dispuesto a trabajar con base en las reglas de la democracia", sin ofrecer mayores detalles.

Asimismo, resaltó que el Gobierno de Maduro recibió la visita del secretario de Estado español para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, quien, según Rodríguez, fue enviado "a los efectos de evaluar y promover algún proceso".

Ayer, el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, apostó por intentar realizar "algún tipo de facilitación, que no negociación" entre el Gobierno venezolano y la oposición, dos bandos que, aseguró, "se ignoran mutuamente".

Pero la idea de una nueva ronda de acuerdos fue desechada esta misma jornada por varios portavoces de la oposición, que consideraron que la propuesta carece de garantías.

"¿Cómo va a decir Jorge Rodríguez que se abren las puertas a un diálogo? Cuando se burlaron de la comunidad internacional y del pueblo venezolano en República Dominicana", dijo el diputado Simón Calzadilla en una entrevista con una radio local, en referencia a las rondas de negociación rotas a principios de este año.

En tanto que la dirigente María Corina Machado reiteró su rechazo a nuevas jornadas de diálogo y aseveró que "el colapso de Venezuela solo se va a detener con un cambio de régimen, es decir, (con) la salida de Maduro"."Pero no solamente de Maduro, sino del sistema de mafias", añadió.

El Gobierno de Maduro y la oposición se reunieron por primera vez en 2014 tras una jornada de violentas protestas opositoras, y a finales de 2017, cuando la oposición convocaba a las calles a miles de personas de cada día.

