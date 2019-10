Por "miedo a EE UU" varios empresarios españoles no quieren acompañar a Felipe VI a Cuba

"Es normal que tengan miedo a Estados Unidos", contestó el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, a una pregunta del digital Okdiario sobre la decisión de algunos empresarios españoles de no acompañar a los reyes de España en su visita a Cuba.

"Ellos sabrán lo que hacen", ha agregado el ministro a propósito de de esos directivos que tienen intereses en EE UU y temen represalias de parte de la Administración de Trump. Sin embargo, Borrell recordó que también hay muchos otros que tienen negocios en Cuba.

En las últimas semanas no pasan muchos días sin que se conozcan nuevas sanciones o medidas tomadas por la Casa Blanca que afecten al Gobierno cubano. Entre las últimas, la prohibición de volar a la Isla, con excepción de La Habana, la de vender a Cuba artículos que contengan un 10% de componentes estadounidenses o las limitaciones a las remesas.

Para evitar la incómoda situación que supondría coincidir con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, Felipe y Letizia se marcharán el 14 y se pierden los grandes fastos, previstos para el 16

Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán la Isla entre el 11 y el 14 de noviembre según fuentes de la Zarzuela citadas por la prensa española, aunque las fechas no se han hecho oficiales y la agenda aún no es pública, un hecho habitual cuando aún quedan más de diez días para la visita pero que, en este caso, y según Okdiario, puede estar reforzado por la falta de confirmación de algunos de los invitados.

Según el Gobierno, el viaje no está teniendo ninguna peculiaridad en el procedimiento y los asistentes están siendo seleccionados por el Ministerio y la Embajada en La Habana. Se desconoce, indica Okdiario, si acudirá la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, pese a que ha insistido en ir.

Esta prevención de los empresarios con negocios a ambos lados del estrecho de Florida contrasta con la alegría manifestada por los que están establecidos en la Isla. El presidente de la asociación que aglutina a casi 300 empresas españolas en Cuba, Xulio Fontecha, celebró la noticia de un viaje real que llevan muchos años esperando y consideró que supone un espaldarazo en un momento en que afrontan varios problemas, como los impagos del Gobierno de La Habana o las consecuencias de la activación del título III de la ley Helms-Burton.

Cuba es el único país latinoamericano que nunca ha visitado oficialmente el jefe de Estado español a pesar de que el padre del actual Rey, Juan Carlos, manifestó su deseo en varias ocasiones y estuvo en La Habana durante la Cumbre Latinoamericana de 1999. La visita de Barack Obama a la Isla abrió la veda a que muchos jefes de Estado occidentales siguieran la senda, momento en el que el Gobierno de Mariano Rajoy empezó a planear la fecha de la llegada de Felipe VI a La Habana, pero la inestabilidad de la política española, que en los últimos cuatro años ha tenido cuatro elecciones generales ha puesto en suspenso el esperado momento.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en funciones desde abril, decidió que el momento no podía esperar más y que los Reyes debían estar en Cuba coincidiendo con el V Centenario de La Habana, fundada por la Corona española. Aunque, según el diario ABC, para evitar la incómoda situación que supondría coincidir con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, Felipe y Letizia se marcharán el 14 y se pierden los grandes fastos, previstos para el 16 y a los que asistirán los aliados del socialismo latinoamericano.

Pese a esta precaución, la visita no está exenta de una cierta polémica. El partido Vox ha anunciado su intención de presentar una iniciativa para solicitar la anulación del viaje. Sin embargo, con las cámaras disueltas (hay elecciones generales el próximo 10 de noviembre), el órgano al que el partido puede acudir, la Diputación Permanente, no está facultado para tramitar este tipo de cuestiones.

Santiago Abascal, líder de la formación derechista, considera que el viaje es una locura y que el Gobierno pretende deslegitimar a la monarquía. Su vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que Cuba sigue siendo "una dictadura marxista que oprime a su pueblo, mantiene presos políticos, impide cualquier atisbo de apertura y ejerce una pésima influencia en la zona". "España tiene una responsabilidad histórica en Hispanoamérica. No podemos contribuir a blanquear ni normalizar al régimen de Cuba", insistió.

Sin embargo, el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, dijo una semana antes que el viaje de los Reyes no supone apoyo a la Plaza de la Revolución. "Para los cubanos, el hecho de que Su Majestad el Rey vaya allí no va a ser interpretado como respaldo a una dictadura criminal, la dictadura castrista, sino como un apoyo de solidaridad y afecto hacia tantos cubanos que están viviendo en la ruina y bajo la opresión desde hace décadas", afirmó, antes de añadir que Felipe VI "hará todo lo que esté en su mano, aunque no será todo lo que le gustaría probablemente, ni lo que les gustaría a todos los españoles".

Vox ha anunciado su intención de presentar una iniciativa para solicitar la anulación del viaje. Sin embargo, la Diputación Permanente no está facultada para tramitar este tipo de cuestiones

Frente a esta opinión, el expresidente del Gobierno Felipe González, presente este martes en Miami para asistir al IV Diálogo Presidencial de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), consideró en una entrevista con el Diario Las Américas que no hay que ponerse nerviosos por el viaje. "Hay una relación histórica, más allá de cualquier discrepancia de fondo, que las ha habido, y muchas", dijo, además "una política continuada de Estado".

Varias organizaciones de la oposición cubana han rechazado la visita y la Alianza Cuba por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba ha pedido a la Reina, que fue periodista y presentadora de informativos antes de su compromiso con el entonces príncipe de Asturias, que apoye su causa.

"Majestad, como periodista de formación, conoce profundamente la importancia de la libertad de expresión y de opinión, sin ella el debate de ideas que enriquece y promueve el progreso de los pueblos no es posible. Contamos con su apoyo y solidaridad y le solicitamos respetuosamente pueda interceder por la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres en Cuba", solicitaron en una misiva dirigida a la esposa del jefe de Estado.

_______________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.