El ex diplomático de EE UU Manuel Rocha se declara inocente de actuar como agente secreto para Cuba

(EUROPA PRESS) -El ex embajador estadounidense en Bolivia Víctor Manuel Rocha se ha declarado inocente este miércoles de actuar como agente secreto para Cuba durante más de dos décadas, bajo las presidencias de Bill Clinton y George W.Bush, en un caso denunciado por el Departamento de Justicia del país y cuyo juicio se celebrará el 25 de marzo en Miami.

Rocha ha asegurado que comprende plenamente la naturaleza de los delitos que se le imputan y ha pedido no asistir a la lectura de cargos programada para el viernes, según ha publicado el diario estadounidense El Nuevo Herald.

El ex diplomático, de 73 años, fue arrestado el pasado 1 de diciembre y formalmente acusado por un gran jurado cuatro días después. Tras ello, el fiscal general, Merrick Garland, detalló que el acusado, quien fue ex embajador en Bolivia entre 2000 y 2002, obtuvo puestos de responsabilidad dentro del Gobierno federal que le proporcionaron "acceso a información no publicada", por lo que tuvo la capacidad de "afectar" a la política exterior estadounidense, sin dar más detalles al respecto.

La denuncia federal alega que Rocha admitió haber trabajado para Cuba en una serie de reuniones celebradas entre 2022 y 2023

Rocha ocupó una serie de cargos entre 1981 y 2022 en el Departamento de Estado. Entre ellos, fue director de Asuntos Interamericanos dentro del Consejo de Seguridad Nacional y subdirector principal de la representación diplomática de Estados Unidos en La Habana.

La denuncia federal alega que Rocha admitió haber trabajado para Cuba en una serie de reuniones celebradas entre 2022 y 2023 con un agente encubierto de la Oficina Federal de Investigación (FBI) que se hizo pasar por un representante de la Dirección General de Inteligencia cubana.

En dichos encuentros, el exdiplomático actuó como un agente cubano, refiriéndose a Estados Unidos como "el enemigo" y utilizando el término "nosotros" para referirse tanto a sí mismo como a Cuba, llegando incluso a elogiar a Fidel Castro, al que llama "el Comandante".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.