Biden responsabiliza a Putin de la muerte de Navalni y evalúa "diferentes opciones" en respuesta

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó este viernes al mandatario de Rusia, Vladímir Putin, de la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalni, al que describió como "una voz poderosa en defensa de la verdad".

"Si la información sobre la muerte de Navalni es cierta, y no tengo razón para dudarlo, por supuesto las autoridades rusas van a contar su propia historia. Pero no se equivoquen, Putin es responsable", manifestó en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. El presidente además avisó de que está evaluando "diferentes opciones" para responder a la muerte del líder opositor ruso, pero no precisó si Washington impondrá más sanciones sobre la economía rusa.

Biden también fue preguntado sobre si anunciará sanciones en respuesta a la muerte de Navalni, ante lo que el mandatario respondió: "Estamos mirando diferentes opciones", sin dar más detalles. En 2021, después de reunirse con Putin en Ginebra, el presidente ya había advertido de que habría "consecuencias devastadoras" para Rusia si Navalni moría en prisión.

"Su señoría, le enviaré mi número de cuenta personal para que pueda utilizar su enorme salario de juez federal para alimentar mi cuenta personal, porque me estoy quedando sin dinero, y gracias a sus decisiones se acabará aún más rápido". Con estas palabras se dirigió Alexéi Navalni a un juez durante una vista realizada este mismo jueves, apenas un día antes de morir en prisión tras "sentirse mal" y "perder el conocimiento", según fuentes penitenciarias.

En unas imágenes difundidas por el ex viceministro de Asuntos Internos de Ucrania Anton Gerashchenko este viernes, tras conocerse el fallecimiento, se observa al opositor ruso, enemigo número uno de Putin, de buen ánimo e incluso riendo.

Fuentes del medio oficialista ruso Russia Today dijeron que Navalni, de 47 años, pudo morir "por un coágulo de sangre". A ello respondió Dimitri Moratov, premio Nobel de la paz en 2021 y editor de la independiente Novaya Gazeta: "Estoy seguro de que el coágulo de sangre, si fuera eso, es consecuencia directa de su vigesimoséptima estancia en la celda de aislamiento. Eso es inmovilidad, aislamiento, comida baja en calorías, falta de aire, frío constante. Como me dijo su médico, el cuerpo no podría soportarlo".

La vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, afirmó este viernes que Rusia es "responsable" de la muerte del líder opositor ruso, que a su juicio es otra señal de la "brutalidad" del presidente Vladímir Putin.

"Si se confirma, esto sería una señal más de la brutalidad de Putin. Cualquiera que sea la historia que cuenten, dejemos claro que Rusia es responsable", señaló Harris al inicio de su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que estuvo presente la esposa del opositor ruso, Yulia Navalnaya.

"Si es cierto, quiero que Putin, su entorno, los amigos de Putin y su Gobierno sepan que serán responsables de lo que le han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido"

"Se trata de una terrible noticia que estamos trabajando para confirmar", añadió la vicepresidenta sobre el fallecimiento del líder opositor ruso, que murió este viernes de manera repentina.

Yulia Navalnaya, viuda de Navalni, aseveró: "Si es cierto [que el Kremlin tuvo que ver], quiero que Putin, su entorno, los amigos de Putin y su Gobierno sepan que serán responsables de lo que le han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y ese día llegará muy pronto".

Navalni, que regresó a su país natal en 2021 tras ser envenenado el año anterior, según sus aliados, por el Servicio Federal de Seguridad, estaba cumpliendo una condena de casi 30 años de cárcel por diversos delitos.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también se refirió al tema desde Múnich, antes de reunirse con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

"Durante más de una década, el gobierno ruso, Putin, ha perseguido, envenenado y encarcelado a Alekséi Navalni, y ahora se informa de su muerte", afirmó el máximo representante de la diplomacia estadounidense.

Si estos informes son exactos, añadió, "su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo de un hombre sólo subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido".

"Rusia es responsable de esto. Hablaremos con muchos otros países preocupados por Alexéi Navalni, y especialmente si estos informes resultan ser ciertos", apuntó.

La guerra de Rusia contra Ucrania fue uno de los protagonistas del discurso de Kamala Harris, en el que afirmó que el mundo se ha unido, "con el liderazgo de Estados Unidos", para "defender los principios básicos de soberanía e integridad territorial y para impedir que un autoritario imperialista subyugue a un pueblo libre y democrático".

"No se equivoquen: la guerra de Putin ya ha sido un completo fracaso para Rusia. Ucrania ha recuperado más de la mitad del territorio que Rusia ocupaba al inicio del conflicto, gracias en parte a un suministro masivo de armas estadounidenses y europeas", aseguró Harris.

"Un Estado tiene la obligación de proteger las vidas de los individuos privados de libertad y si una persona muere bajo custodia del Estado hay que presuponer que el Estado es responsable"

En la misma línea, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este viernes su consternación por la muerte en prisión del líder opositor y reclamó a Rusia que "termine con la persecución de políticos, defensores de derechos humanos y periodistas".

"Estamos horrorizados por la noticia", indicó en un comunicado la portavoz de la oficina Liz Throssell, quien recordó que el órgano que dirige el alto comisionado Volker Türk ya había expresado repetidamente su preocupación por la situación de Navalni, cuya condena y cautiverio apuntaban a una detención arbitraria.

"Un Estado tiene la obligación de proteger las vidas de los individuos privados de libertad y si una persona muere bajo custodia del Estado hay que presuponer que el Estado es responsable, algo que sólo puede impugnar tras una investigación transparente por un órgano independiente", subrayó la portavoz.

"Esperamos que las autoridades rusas garanticen que tal investigación se lleve a cabo", agregó, recordando que la última sentencia contra Navalni, de 19 años de prisión y dictada en agosto del año pasado, apuntaba a "una instrumentalización del sistema judicial ruso con fines políticos".

"Todos los detenidos o sentenciados a prisión (en Rusia) por hacer uso legítimo de derechos como el de reunión pacífica o el de libre expresión deben ser inmediatamente liberados, y han de retirarse todos los cargos contra ellos", concluyó Throssell.

"La muerte de una persona siempre es una tragedia (...). En vez de acusaciones gratuitas, deben mostrar moderación y esperar los resultados oficiales de la autopsia"

En cuanto al régimen de Putin, el ministerio de Exteriores instó este viernes a Estados Unidos a no realizar acusaciones sin fundamento sobre los responsables de la muerte de Navalni hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. "La muerte de una persona siempre es una tragedia (...). En vez de acusaciones gratuitas, deben mostrar moderación y esperar los resultados oficiales de la autopsia", señala un comunicado.

Mientras, el presidente de la Duma o cámara baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, escribió en Telegram que "Washington y Bruselas son culpables de la muerte de Navalni". Según Volodin, los líderes occidentales y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con sus "decisiones fallidas" en la relación con Rusia "se benefician de la muerte" de Navalni. "Sus nombres son bien conocidos, desde el secretario general de la OTAN y los líderes de EEUU, hasta (el canciller alemán, Olaf) Scholz, (el primer ministro británico, Rishi) Sunak y Zelenski. Todos ellos son culpables de la muerte de Navalni".

