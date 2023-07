EE UU confirma que aceptará peticiones de asilo de cubanos que ya están en México

Estados Unidos informó este viernes de que ampliará las peticiones de asilo para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se encuentran ya en México, confirmando lo ya adelantado el miércoles por la secretaria mexicana de Exteriores, Alicia Bárcena.

En un comunicado firmado por el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Joe Biden, Jake Sullivan, la Casa Blanca confirma que se están tomando "medidas adicionales para ampliar el acceso a servicios seguros, ordenados y vías de migración legal" a los nacionales de esos cuatro países, luego de las "muy productivas reuniones" entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y una delegación estadounidense encabezada por la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall.

Washington también anuncia su "total apoyo" al "espacio internacional, multiservicios" del que habló Bárcena hace dos días, que la Administración de López Obrador planea establecer en el sur de México, y que consistiría en ofrecer a los migrantes empleo y asilo.

El comunicado, que no ofrece más detalles de las nuevas medidas, destaca las "iniciativas exitosas de vías legales" que Biden y López Obrador han acordado durante el último año

El comunicado, que no ofrece más detalles de las nuevas medidas, destaca las "iniciativas exitosas de vías legales" que Biden y López Obrador han acordado durante el último año, que se han "ampliado significativamente".

La principal entre ellas es el llamado parole humanitario, que existía para ucranianos y venezolanos y que se amplió en enero a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Para acogerse a él, los interesados necesitan contar con un patrocinador que avale su sostenimiento en el país y entregar la documentación desde fuera de EE UU.

Hasta ahora, y según datos emitidos esta misma semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, más de 38.000 cubanos han recibido la aprobación y más de 35.000 han entrado en el país con este documento, que les autoriza a legalmente instalarse y trabajar durante un período inicial de dos años.

Estados Unidos volvió a hacer este viernes hincapié en que "aquellos que buscan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos seguirán enfrentando fuertes consecuencias, que incluyen la deportación, un posible proceso penal y la prohibición de reingreso".

Uno de los cubanos en este caso es Osvel Pérez Mantilla, que acudió este mismo día a su cita en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, con el temor de ser deportado en un vuelo desde Miami.

Automáticamente me dan una I-220 B, que es una orden de deportación", declaró, al tiempo que aseguró que desde que le otorgaron los permisos, lo único que ha hecho es trabajar

Pérez Mantilla perdió su caso de asilo en Louisiana, donde un juez, según contó el propio migrante este jueves a América TeVé, le dijo que en Cuba no había dictadura. "Automáticamente me dan una I-220 B, que es una orden de deportación", declaró, al tiempo que aseguró que desde que le otorgaron los permisos, lo único que ha hecho es trabajar.

Este miércoles, los grupos American Immigration Council (AIC) y el Centro por los Derechos Constitucionales –en representación de la Alianza Bridge Haitiana, Al Otro Lado y diez personas que buscaron asilo– presentaron una demanda judicial en contra el Gobierno de Joe Biden por sus restricciones en la política de asilo, que autorizan la expulsión de solicitantes en puertos de ingreso por la frontera sur de EE UU que no tengan una cita.

En mayo pasado el Gobierno de Biden instituyó nuevas reglas para el tratamiento de las solicitudes de asilo, entre ellas pedir una cita en un puerto de ingreso con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). El martes, una corte de California bloqueó la medida el 25 de julio y dio al Gobierno 14 días de plazo para responder. Washington ya ha adelantado que luchará para mantener la misma política.

Esas restricciones redujeron en junio pasado los cruces en la frontera. "Independientemente de que la regla siga en efecto el Gobierno no ha indicado que vaya a cambiar su política de rechazo de las personas que buscan asilo pero no tienen una cita con CBP One", la herramienta digital por la cual se pueden gestionar esas citas, añadió AIC.

