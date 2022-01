EE UU reduce el personal de su embajada en Ucrania y recomienda dejar el país

(EFE).- Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país, y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia".

Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

"Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son "impredecibles" y se pueden "deteriorar" sin aviso, advirtió el departamento de exteriores estadounidense.

Subrayó, además, que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede "impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos" y su capacidad para prestar servicios consulares.

Por eso insistió en que los estadounidenses que se encuentren en el país "deberían salir utilizando el transporte comercial o de cualquier otra opción privada disponible.

El Departamento de Estado pidió asimismo a todos los estadounidenses que se registren en su web para casos de crisis como el actual para poder contactar con ellos en caso de que sea necesario.

A primera hora de este lunes, las reacciones fueron llegando desde Europa y Rusia, además de la propia Ucrania, que consideró "prematura y de "excesiva cautela" la decisión.



En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev "tomó nota" de la medida adoptada por el Departamento de Estado de EE UU, en la que también recomienda a todos los estadounidenses que estén en Ucrania que salgan del país.





La diplomacia ucraniana afirma que "no ha habido cambios radicales en la situación de seguridad recientemente", porque "la amenaza de nuevas oleadas de agresión rusa se ha mantenido de forma constante desde 2014, y la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera estatal comenzó en abril del año pasado".

Rusia, por su parte, calificó de "rara y poco inteligente" la agenda de Estados Unidos, según afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en declaraciones a la emisora de radio Eco de Moscú.

Según Zajárova, las publicaciones en Estados Unidos "no aciertan una". "Todo comenzó con el New York Times, que escribió sobre la supuesta evacuación de nuestra embajada (en Kiev)", dijo la portavoz, que subrayó que la misión diplomática rusa en la capital ucraniana "trabaja normalmente".



Zajárova aclaró que, efectivamente ,antes de Año Nuevo de Ucrania se marcharon familiares de diplomáticos rusos. "Algunos se fueron, otros se quedaron", señaló.



La portavoz recalcó que "esto suele ocurrir particularmente en vísperas de Año Nuevo" y recordó que "la situación en torno las representaciones rusas en Ucrania se viene agravando desde hace años", algo que Moscú denuncia "literalmente cada mes".

Mientras, la Unión Europea aseguró que no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania y pidió no "dramatizar".



"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran este lunes en Bruselas.



Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev.



"No hay ninguna decisión al respecto, a no ser que el secretario Blinken nos de una razón que justifique este movimiento", continuó Borrell.



El alto representante volvió a insistir en la "fuerte coordinación" de la UE con Estados Unidos, con quienes han dejado clara su predisposición a sancionar a Rusia si vuelve a invadir Ucrania.



No obstante, "nada concreto se aprobará hoy, porque hay un proceso en curso", subrayó el exministro español, que apuntó que los ministros de Exteriores seguirán "preparando" hoy "un paquete potente de sanciones".



"El proceso de decidir sobre sanciones es complejo", aunque dijo que "hay que estar seguros de que todo estará listo para cuando sea necesario"

La UE quiere dar una oportunidad al diálogo, pero ha sido tajante, al igual que EE UU y el resto de aliados, en que si vuelve a haber una agresión rusa contra Ucrania la reacción será "muy rápida" y "extremadamente clara", según fuentes comunitarias.



"Lo hicimos en 2014, no hay razón para que no pudiéramos hacer eso ahora", dijeron las fuentes, sobre la posibilidad de poner en marcha nuevas sanciones "en cuestión de días" por el comportamiento ruso, que "no serían menos" que las aprobadas entonces.



