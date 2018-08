Las primarias en EE UU dan esperanzas a los demócratas de recuperar el Congreso

(EFE).- Los resultados de las primarias de este martes en cuatro estados de Estados Unidos, dados a conocer este miércoles, ofrecieron un panorama heterogéneo de cara a las elecciones legislativas del próximo noviembre, aunque los demócratas tienen razones para el optimismo y arrebatar a los republicanos la mayoría en el Congreso.

Kansas, Michigan, Misuri y el estado de Washington celebraron sus primarias, junto a la elección especial por el distrito duodécimo de Ohio, arrojando victorias de distinta índole.

Por un lado, los republicanos tradicionales se enfrentaban en algunas circunscripciones a aquellos más alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que los demócratas libraron su batalla entre candidatos clásicos y los de corte más progresista.

Hubo vencedores para todos.

No obstante, todos los ojos estaban puestos en Ohio, donde el republicano Troy Balderson se enfrentaba al demócrata Danny O'Connor tras la marcha anticipada del congresista republicano Pat Tiberi, una batalla que terminó casi en un empate técnico, con una ligera ventaja del conservador.

Los republicanos han ganado en ese distrito durante décadas, con una amplia ventaja, y el propio Trump logró vencer en ese territorio a su contrincante en las presidenciales de 2016, Hillary Clinton, por un margen de 11 puntos.

Sin embargo, los conservadores apenas consiguieron en la elección especial una raquítica victoria, que aun no ha sido confirmada dado el estrecho margen, lo que da esperanzas a los demócratas de sus posibilidades en noviembre para recuperar los 23 asientos que necesitan en la Cámara de Representantes para hacerse con la mayoría.

Los republicanos han retrocedido en todas las elecciones especiales al Congreso desde que Trump asumió el cargo, y el duodécimo distrito de Ohio no fue la excepción.

Y es que en lo que va de año, los demócratas han arrebatado 11 asientos a los conservadores en los comicios especiales, mientras que los republicanos solo han podido hacerse con uno que ostentaban los demócratas.

La votación de Ohio, desarrollada en los suburbios de Columbus, su capital, subraya los problemas específicos que enfrentan los republicanos, incluida la impopularidad de Trump entre los electores con educación superior y la intensa movilización política que están logrando los demócratas.

No obstante, los conservadores se han mostrado satisfechos por no haber perdido la elección, y algunos de los candidatos afines al multimillonario también obtuvieron victorias en sus primarias.

"Mientras haga campaña y/o apoye a los candidatos del Senado y la Cámara de Representantes (dentro de lo razonable), ¡ellos ganarán! AMO a la gente, y ciertamente parece que les gusta el trabajo que estoy haciendo", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

As long as I campaign and/or support Senate and House candidates (within reason), they will win! I LOVE the people, & they certainly seem to like the job I’m doing. If I find the time, in between China, Iran, the Economy and much more, which I must, we will have a giant Red Wave!