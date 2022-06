Los Gobiernos de Cuba y Venezuela generan la trágica ola migratoria, según EE UU

(EFE).- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responsabilizó este miércoles del histórico flujo migratorio a "gobiernos que no trabajan", como Cuba, Nicaragua y Venezuela, tras la tragedia de 53 migrantes muertos en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas.

El diplomático comentó que la pandemia "creó una pobreza en muchos lugares del mundo, incluso en los países de origen de los migrantes", pero también indicó que otro factor "desgraciadamente son gobernadores, Gobiernos que no trabajan".

"Solo en Venezuela han salido millones de venezolanos porque no tienen seguridad, porque no tienen trabajo, porque el Gobierno de Venezuela no está trabajando, el Gobierno de Nicaragua lo mismo, no está trabajando para el pueblo, el Gobierno de Cuba", declaró en una conferencia de prensa en el estado de Querétaro.

"Los números que veo yo cada mañana de las personas que están llegando a la frontera de México y Estados Unidos están llegando de esos lugares"

"Los números que veo yo cada mañana de las personas que están llegando a la frontera de México y Estados Unidos están llegando de esos lugares", añadió.

El diplomático lamentó la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde el lunes pasado fue descubierto un camión que transportaba más de 60 migrantes, 53 de los cuales perdieron la vida, incluyendo al menos 27 mexicanos.

En relación a este caso, hay dos varones detenidos que podrían enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte si se acaba confirmando su implicación en el caso.

La Oficina del Fiscal General en el distrito oeste de Texas emitió un comunicado este miércoles en el que concretó que a Homero Zamorano (45 años) se le imputa el cargo de tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte y que a Christian Martínez (28 años) se le atribuye el cargo de conspirar en transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte.

Un tribunal federal del Distrito de Texas determinará la sentencia para cada uno con base en la legislación estadounidense.

Zamorano, natural de Brownsville (Texas), fue detenido por la Policía de San Antonio el lunes cuando se encontraba tratando de fugarse entre la maleza que rodeaba a la trágica escena en la que se hallaron a los individuos fallecidos o incapacitados.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional continuaron con las pesquisas posteriormente y comprobaron junto a la patrulla fronteriza del sector de Laredo (Texas) que el hombre arrestado coincidía con las imágenes del conductor del camión obtenidas en las cámaras de videovigilancia.

HSI llegó hasta la pista de Martínez a través de una orden de registro del teléfono móvil de Zamorano, en el que se registraron intercambios de mensajes entre los dos hablando de una operación de tráfico y contrabando de personas.

Además, dos mexicanos también fueron privados de libertad por encontrarse en las viviendas que coincidían con el domicilio en el que estaba registrado el remolque del camión

Además de los arrestos de Zamorano y Martínez, los mexicanos Juan Claudio D'Luna-Méndez (23 años) y Juan Francisco D'Luna-Bilbao (48 años) también fueron privados de libertad por encontrarse en las viviendas que coincidían con el domicilio en el que estaba registrado el remolque del camión donde aparecieron los cadáveres.

Las autoridades verificaron su estatus legal y comprobaron que habían accedido a Estados Unidos de forma irregular y contaban con dos camiones en los cuales se localizaron diversas armas de fuego.

Al respecto, Salazar urgió actuar contra estas organizaciones criminales que están fomentando tanto dolor en lo que llamó "el corredor doloroso de migración".

"No hay gobierno, institución, persona, que al ver esa cosa y (pueda solo) decir: nada más vamos a rezar. Es importante sí rezar, pero lo que importa es la acción contra estas organizaciones que están fomentando tanto dolor en el corredor doloroso de migración", manifestó.

Aprovechó para recordar otra tragedia ocurrida en semanas pasadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cerca de la frontera de México con Centroamérica, donde un camión que transportaba migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador chocó dejando como saldo cuatro muertos y 16 heridos.

También reconoció que existe un sistema migración que no está funcionando. "El sistema que tenemos de migración nunca ha trabajado, es un sistema ahora que se manifiesta en el desorden que se ve, por eso el presidente (Joe) Biden y todo su equipo estamos trabajando en ver de qué manera se puede resolver esto, es difícil, porque nunca se ha visto lo que estamos viendo", dijo.

"El presidente Biden y todo su equipo estamos trabajando en ver de qué manera se puede resolver esto, es difícil, porque nunca se ha visto lo que estamos viendo"

El diplomático aseveró que, actualmente, se está viendo una llegada de migrantes como nunca antes en la historia, por lo que se requiere un plan conjunto entre México y Estados Unidos.

Por ello, recordó que el 12 de julio los presidentes de ambas naciones, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, sostendrán una reunión en Washington.

"En unos días estaremos en una reunión en Washington D.C. con los dos presidentes. El tema de migración, va a ser de muchísima importancia. Lo hemos trabajado bastante, ya por muchos meses, es un problema muy complejo", agregó.

Durante su discurso, aprovechó para hablar sobre la seguridad entre ambas naciones, al subrayar que es un problema que aqueja a ambos países y, por tanto, deberán ser ambos quienes den soluciones.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.