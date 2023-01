EE UU repatría a 824 cubanos que intentaron llegar a Florida

(EFE).- La Guardia Costera de EE UU repatrió a 824 cubanos y 83 haitianos que habían intentado ingresar al país por vía marítima a través de la costa de Florida entre los días 6 y 13 de enero, informó la institución.

Los guardacostas señalaron en un comunicado que en esos siete días interceptaron en el mar 13 tentativas "que impidieron que 239 inmigrantes desembarcaran en las costas de EE UU", además de haber rescatado a 17 cubanos que estaban varados en el cayo Elbow de Bahamas y ponerlos a disposición de las autoridades de ese país.

"Los migrantes interceptados en el mar fueron trasladados a patrulleros de la Guardia Costera, donde se les brindó atención humanitaria, incluidos alimentos, agua, refugio y cualquier atención médica básica que necesitaran", especificó la institución.

Florida registra desde el pasado diciembre un notorio incremento en la llegada de inmigrantes, provenientes en su mayoría de Cuba y Haití, así como de interceptaciones de embarcaciones frente a sus costas.

El viernes, la División de Manejo de Emergencias de Florida (Fdem, en inglés) señaló que desde el mes de agosto del año pasado más de 5.200 migrantes llegaron en 306 desembarcos, con un total de 8.400 indocumentados que fueron interceptados en el mar repatriados.

Ese mismo viernes, la Patrulla Fronteriza de EE UU dio cuenta en Twitter de tres desembarcos en los Cayo de Florida ocurridos en las últimas 24 horas, con 50 cubanos a bordo que quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias federales para su eventual repatriación.

El incremento de llegadas por vía marítima de cubanos y haitianos, y la interceptación de frágiles embarcaciones llevó al gobernador de este estado, el republicano Ron DeSantis, a declarar el estado de emergencia y a enviar efectivos de la Guardia Nacional floridana para ayudar con las tareas de Inmigración.

Desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que comenzó el actual año fiscal, la Guardia Costera ha interceptado a 4.917 cubanos. En todo el periodo fiscal anterior, lo guardacostas detuvieron a 6.182 nacionales de la Isla.

#LastWeek @USCG crews assisted in the removal & transfer of over 400 migrants from #DryTortugas to #USBP custody in #KeyWest. CG crews, federal and state partner agencies continue to work closely to prevent anyone from attempting to enter the U.S. illegally by sea. #Partnerships pic.twitter.com/SltVZa0TmB