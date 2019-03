EEUU dice que el apagón en Venezuela es un "recordatorio" del saqueo a la infraestructura

(EFE).- El enviado especial de EE UU para Venezuela, Elliot Abrams, dijo este sábado que el apagón que ha afectado al territorio venezolano es un "recordatorio" de que su infraestructura ha sido saqueada y descartó que los problemas en ese país estén relacionados con las recientes sanciones impuestas por Washington.



"El apagón nacional en Venezuela es un recordatorio de que la infraestructura, una vez sofisticada del país, ha sido saqueada y se ha deteriorado bajo la mala administración de (Nicolás) Maduro", sentenció Abrams en un encuentro con periodistas.



El funcionario advirtió que para los venezolanos "esto es mucho más que un inconveniente" y observó que afecta la seguridad "en un país ya peligroso", así como la atención para salvar vidas en los hospitales.



Y apuntó, citando un tuit publicado el jueves por el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, que "las políticas de Maduro solo traen oscuridad".



Abrams desvirtuó igualmente el argumento de que las sanciones impuestas por Estados Unidos sean la causa de los problemas en Venezuela.

De igual forma, manifestó el apoyo de Washington al embajador de Alemania en Caracas, Daniel Kriener Martín, declarado "persona non grata" por el Gobierno de Maduro, y confirmó que EE UU sigue enviando a la ciudad colombiana de Cúcuta asistencia humanitaria para los venezolanos.



Desde la tarde del jueves, al menos 14 de los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital quedaron sin electricidad debido a una falla en la central hidroeléctrica de Guri, que abastece de energía a cerca del 70 % del país.



El apagón, que afectó además a las redes telefónicas y a internet, obligó al Gobierno de Maduro a suspender este viernes las actividades escolares y laborales.



Guiadó, quien también es el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento venezolano), recorrió este viernes distintas zonas de Caracas y reiteró su llamado a nuevas movilizaciones este sábado.



"Se están excusando como siempre en sabotaje (pero) no existe sabotaje, es sencillamente la corrupción, la falta de mantenimiento, la falta de técnicos especializados", declaró Guaidó a periodistas tras liderar un acto en el este de Caracas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

