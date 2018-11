Bolton anuncia más medidas contra la "troika de la tiranía" en América Latina

(EFE).- El asesor presidencial estadounidense John Bolton anunció hoy en Miami más presión y sanciones de EE UU contra Cuba , Venezuela y Nicaragua, a cuyos gobiernos definió como "la troika de la tiranía" y les advirtió de que "por fin" van a tener enfrente a "alguien que les planta cara".



Según Bolton, que pronunció un discurso en Miami sobre la política de EE UU hacia América Latina, el Departamento de Estado ampliará hoy la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras.



Más de una docena de entidades engrosarán dicha lista, según Bolton, que no dio más detalles, pero aseguró que el Gobierno de EE UU va a seguir "firmemente" al lado del pueblo cubano y compartiendo con él "su aspiración de un cambio democrático real".

Sobre Venezuela anunció que el presidente Trump ha firmado una Orden Ejecutiva (decreto) que impone nuevas y duras sanciones

Sobre Venezuela anunció que el presidente Trump ha firmado una Orden Ejecutiva (decreto) que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen "transacciones fraudulentas y corruptas" con oro venezolano.



En el caso de Nicaragua, Bolton no anunció medidas concretas pero señaló que mientras no haya elecciones libres en ese país y se restaure la democracia, el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, va a sentir "el peso total" de las sanciones estadounidenses.



Bolton habló hoy en la Torre de la Libertad de Miami, un edificio emblemático de 1925 que en la actualidad es propiedad del Miami Dade College y que tras la revolución cubana de 1959 sirvió de albergue y centro de ayuda para los primeros exiliados de la isla.



El asesor nacional del presidente Trump no pasó por alto ese dato en su discurso ante una audiencia de invitados con presencia de dirigentes de la comunidad cubano-estadounidense y congresistas como Ileana Ros-Lehtinen, que fue quien hizo la presentación del asesor de seguridad nacional, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo.



Aunque la mayor parte del discurso estuvo dedicada a "la troika de la tiranía", que, según dijo, no va a "durar para siempre" y "por fin" se ha topado con "alguien que le planta cara", también habló de la voluntad de estrechar relaciones y profundizar lazos con varios "gobiernos responsables" de la región.



"Los Estados Unidos están emocionados de ser socios de naciones como México, Colombia, Brasil, Argentina y otras muchas" en el objetivo para hacer "avanzar el estado de derecho y aumentar la seguridad y la prosperidad en la región para nuestra gente".



Bolton finalizó su discurso asegurando que Estados Unidos está deseando que "cada ángulo de este triángulo caiga: en La Habana, en Caracas y en Managua.



Mientras eso ocurra, los ciudadanos de América Latina pueden estar seguros de que "Estados Unidos va a estar con ellos contra las fuerzas de la opresión, el totalitarismo y la dominación".

