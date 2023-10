El Ejército israelí avisa que no permitirá que la ayuda desde Rafá llegue al norte de Gaza

(EP/EFE).- El Ejército de Israel ha avisado que no permitirá que la ayuda humanitaria que ha comenzado a llegar este sábado al sur de Gaza a través del paso de Rafá con Egipto -la primera remesa desde el comienzo de la guerra con Hamás el 7 de octubre- llegue al norte de la Franja, donde los militares han dado una orden de salida inmediata a los residentes mientras ataca allí las posiciones del movimiento islamista.

El desplazamiento de los civiles ha incrementado la superpoblación reinante en el sur de Gaza, donde más de un millón de personas viven sin acceso a bienes básicos de primera necesidad, denuncian las autoridades palestinas y Naciones Unidas.

En rueda de prensa esta mañana, el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha indicado no obstante que toda ayuda humanitaria se quedará en el sur de Gaza y, es más, ha avisado que no permitirá la entrega de combustible que pudiera ser empleado para disparar los cohetes de las milicias palestinas contra territorio israelí, recoge el diario israelí Yedioth Aharonoth.

Said remarcó que los suministros entregados en el lado palestino de Rafá son "solo ayuda médica"

De momento, esta mañana han entrado en el enclave palestino una veintena de camiones con "medicinas, instrumental médico y una cantidad limitada de alimentos, principalmente comida enlatada", según Hamás, autoridad del territorio. El presidente de la Media Luna Roja del Norte del Sinaí, Khaled Said, afirmó a EFE que "el cruce está cerrado por los dos lados, tanto por la parte egipcia como por la palestina después de que los 20 camiones que accedieron (a la Franja) por el paso de Rafá descargaran su carga y regresaran a tierras egipcias".

Said remarcó que los suministros entregados en el lado palestino de Rafá son "solo ayuda médica", que ninguno de lo cargamentos incluía combustible y que se desconoce cuándo se efectuará una nueva entrega de ayuda en el enclave palestino y cuántos camiones podrán entrar. Indicó brevemente que "no hay información sobre la salida de ciudadanos extranjeros en Gaza" y destacó que "aún no se sabe nada" sobre cuándo y cómo podría llevarse a cabo.

Ante la entrada de la asistencia, se habían concentrado cerca del paso entre 300 y 400 extranjeros, la mayoría estadounidenses y entre ellos palestinos con pasaporte de otros países, ante la posibilidad de que pudieran salir de la Franja hacia Egipto. Sin embargo, tras la salida de los camiones y el cierre del cruce, muchos de ellos optaron por dejar de esperar y marcharse del paso, aunque todavía quedan unos 150 que aguardan esperanzados a poder salir en algún momento a suelo egipcio.

"La ayuda se preparó con necesidades médicas y de socorro básicas y en base a las necesidades de la Media Luna Roja Palestina"

La Media Luna Roja Egipcia anunció en un comunicado que llevó este sábado la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para entregar a la Media Luna Roja Palestina, "cargadas en un grupo de camiones como segunda tanda", ya que el primer lote lo entregó el 9 de octubre, antes de que se hiciera efectivo el bloqueo total de la Franja ordenado por el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

"La ayuda se preparó con necesidades médicas y de socorro básicas y en base a las necesidades de la Media Luna Roja Palestina", incidió la nota, que detalló que el dispositivo se ha coordinado con las agencias estatales para facilitar el paso de los camiones desde el cruce de Rafá. El vicedirector de la Oficina de OCHA en los territorios palestinos, Andrea de Domenico, admitió a EFE que esta ayuda no va a ser suficiente para los palestinos que se encuentran en Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, de las que 1,4 millones, según OCHA, son desplazados internos por los bombardeos de Israel en la parte norte de la Franja.

De Domenico indicó que hay "negociaciones" entre las partes concernidas para que la entrega de ayuda sea "sostenible" en el tiempo. Desde la parte egipcia de Rafá, voluntarios contaron a EFE que no han entrado ambulancias ni camiones de combustible y que la ayuda es la proporcionada por Media Luna Roja de Egipto y ONGs que forman parte de la coalición gubernamental Alianza Nacional para el Desarrollo Civil. En estos momentos, la Nueva Capital Administrativa de El Cairo acoge la Cumbre por la Paz, que reúne a 54 líderes internacionales para abordar el conflicto, y en la que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la Franja de Gaza requiere "entrega continua de ayuda a la escala que se necesita".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.