Electo con el 55,7% de los votos, Milei augura que "hoy comienza el fin de la decadencia argentina"

(EFE).- El presidente electo, Javier Milei, auguró este domingo que "hoy comienza el fin de la decadencia argentina", al pronunciar su primer discurso tras los comicios que ganó con el 55,69% de los votos y el 99,28% de las mesas escrutadas , y avisó de que "no hay vuelta atrás".

"Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial", prometió el líder de La Libertad Avanza, quien derrotó en la segunda vuelta presidencial al oficialista Sergio Massa (44,30%).

Milei, de traje y corbata oscuros, dio su discurso solo sobre el escenario frente a un "búnker" electoral abarrotado de simpatizantes que le gritaban "¡Peluca presidente!" (por su corte de cabello) y "Libertad, libertad". Milei había presentado en el estrado por su inseparable hermana, Karina Milei, con quien se fundió en un abrazo, ambos evidentemente emocionados.

Argentina volverá a "retomar el camino" que no debió abandonar por el "modelo empobrecedor del Estado omnipresente" que sólo beneficia a algunos

El economista ultraliberal señaló que, de su mano, Argentina volverá a "retomar el camino" que no debió abandonar por el "modelo empobrecedor del Estado omnipresente" que sólo beneficia a algunos y que deriva en un "botín" para repartirse entre los políticos y sus amigos.

"Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad", dijo. Y en referencia a los padres fundadores del país, aludió a tres premisas: un gobierno que "cumple a rajatabla" con los compromisos que ha tomado, la "propiedad privada" y el "comercio libre".

Y avisó al mundo de que su "compromiso" es con "la democracia, el comercio libre y con la paz" y que trabajará "codo a codo con todas las naciones del mundo libre".

El presidente electo señaló que el Gobierno de Alberto Fernández está "dejando una economía destruida", en camino a un hiperinflación, problemas en el mercado de cambios, de precios relativos y de deuda.

"Tenemos la determinación" para poner en caja las cuentas fiscales y para arreglar los problemas del Banco Central, afirmó. "Esto no es una tarea para tibios" ni para "cobardes", ni para "corruptos", enfatizó.

Y además, le pidió a su oponente y actual ministr de Economía, Sergio Massa, que se haga cargo de su mandato hasta el 10 de diciembre próximo, ya que mañana lunes comienza el período de transición. Milei definió como "monumentales" los problemas que Argentina tiene por delante" y se lamentó de que la sociedad "ha sido abandonada" por la clase política en las últimas décadas.

A diferencia de lo que proclamaba en campaña, esta noche Milei no aludió a su propuesta de dolarización, ni de destruir el Banco Central ni de "pasar una motosierra" por el gasto público

El presidente electo también advirtió a los argentinos de que "los cambios" que el país necesita "son drásticos". "No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas", anticipó. "Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita -dijo-, nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia".

Pero a diferencia de lo que proclamaba en campaña, esta noche Milei no aludió a su propuesta de dolarización, ni de destruir el Banco Central ni de "pasar una motosierra" por el gasto público.

Líder de una fuerza nueva, Javier Milei invitó esta noche a dirigentes políticos de otros espacios que quieran sumarse al cambio que Argentina necesita, no importa dónde hayan estado antes ni las diferencias. "Serán bienvenidos", aseguró, pero reconoció que habrá gente "que se va a resistir", porque quiere "mantener el sistema de privilegios".

A ellos les dijo: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", porque "en esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, para los que violan la ley, para los que usan la fuerza para mantener sus privilegios".

Milei agradeció por el "gesto patriótico" y la "generosidad" del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y la ex candidata a presidente de su espacio, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Ambos dirigentes apoyaron "desinteresadamente", según dijo, al libertario en esta segunda vuelta para ganar al oficialismo.

Los fiscales del partido Propuesta Republicana (Pro), al que pertenecen Macri y Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, ayudaron a "defender" los votos y muchos de sus dirigentes estuvieron presentes durante el discurso de Milei en el búnker ganador.

En el continente, las reacciones no tardaron en llegar. El Gobierno de Estados Unidos felicitó a Milei por su victoria y le invitó a trabajar juntos en materia de economía, derechos humanos, democracia y combate a la crisis climática.

"Estados Unidos felicita al presidente electo de Argentina, Javier Milei, por su victoria en las elecciones de hoy y aplaudimos el sólido proceso democrático a través del cual el público argentino ha hablado", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.

Estados Unidos confía en trabajar en "en prioridades compartidas que beneficien a los pueblos de ambos países, como la protección de los derechos humanos y la democracia, abordar el cambio climático e invertir en la clase media", apuntó el jefe de su diplomacia.

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, lamentó que en Argentina "ganó la extrema derecha", a lo que añadió que la elección de Javier Milei como próximo presidente es una noticia "triste para América Latina".

"Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", manifestó Petro en la red social X, a lo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le recomendó que se refiriera al resultado de las elecciones presidenciales en Argentina sin lamentaciones.

El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, por el contrario, dijo que "la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada".

"Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos", añadió.

Gabriel Boric, presidente de Chile, escribió en X "saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con con nuestro respeto y apoyo". Boric destacó la "jornada democrática" que vivió Argentina, agregó: "Como presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas".

La Presidencia de Perú también se sumó a las felicitaciones a Milei, a quien deseó "el mayor de los éxitos en su gestión". "Perú renueva su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países", indicó el Ejecutivo desde Lima.

Desde el otro lado del Río de la Plata, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, extendió su saludo a Milei, a quien le transmitió que tienen "mucho para trabajar en conjunto (...) para mejorar nuestras relaciones bilaterales", escribió desde China, donde se encuentra en misión oficial.

Los mandatarios de Parguay y Panamá, Santiago Peña y Laurentino Cortizo, también saludaron al nuevo ganador, como Luis Almagro y los ex presidentes de EE UU, Donald Trump, y Brasil, Jair Bolsonaro.

Mientras tanto, el silencio se mantuvo en Nicaragua, México, Venezuela y Cuba, que no han reaccionado aún oficialmente. En los dos primeros países, las candidatas de la oposición sí se refirieron al vencedor.

María Corina Machado calificó la llegada de Milei a la Casa Rosada como un triunfo de la lucha por el "cambio" y la "libertad" en Latinoamérica, mientras Xóchitl Gálvez, también se congratuló:"¡En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países! El pueblo argentino le puso un alto al mal Gobierno y los malos resultados", dijo.

