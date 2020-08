Erekat: acuerdo Israel-Emiratos Árabes Unidos es una "daga envenenada" al corazón palestino

(EFE).- El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, dijo este domingo que el acuerdo de normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) es una "daga envenenada" en el corazón de los palestinos, y enfatizó que intentarán que otros países árabes no hagan lo mismo.



El anuncio, el pasado día 13, de que Israel y Emiratos establecerían relaciones diplomáticas cayó muy mal entre los palestinos.



Numerosos políticos cuestionaron la decisión mediante comunicados y muchos habitantes de Gaza y Cisjordania ocupada salieron a las calles a mostrar su descontento con la medida, que calificaron de "traición".



Erekat, que además de su cargo en la OLP es el negociador-jefe palestino, explicó este domingo en un diálogo con periodistas algunos de los factores del malestar con EAU, el principal de ellos lo que consideran una "falta de honestidad" por parte de los dirigentes de este país.



"Podrían haber dicho que sus intereses les exigen tener relaciones con Israel por su enemistad con Irán o podrían haber admitido que fue para complacer a Estados Unidos, pero decir que están haciendo esto por el interés de los palestinos es absolutamente inaceptable", subrayó Erekat.



En esa misma dirección, dijo no entender qué ganará Abu Dabi con esta decisión.

"Realmente quiero saber cuáles son los intereses a largo plazo de esta medida", opinó Erekat

"Realmente quiero saber cuáles son los intereses a largo plazo de esta medida. Algunos dicen que necesitan expertos de Israel pero, con el dinero que tienen, pueden tener expertos de cualquier país del mundo, mejores que los israelíes ¿Acaso piensan que Israel los ayudará si Irán los ataca? ¿Están locos? Por eso les pedimos que se retracten y digan a Israel que están dispuestos a tener relaciones diplomáticas solo cuando se termine la ocupación y se resuelva el problema con los palestinos", agregó.



Además de su comunicación con el gobierno emiratí, Erekat reconoció que están en contacto con líderes de otros países árabes, incluyendo Arabia Saudí, Omán y Baréin, para solicitar que no sigan los pasos de EAU y que defiendan la posición palestina ante la comunidad internacional.



Los palestinos han solicitado la convocatoria de reuniones urgentes de la Liga Árabe y de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), algo que no se ha producido, por lo que la OLP ha pedido la renuncia de los secretarios generales de ambas organizaciones.



Por último, Erekat detalló por qué considera que este establecimiento de relaciones diplomáticas significa que la solución de dos estados ya no es viable.



"¿Por qué (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu hablaría ahora de solución de dos estados si piensa que los países árabes harán la paz con Israel aceptando el statu quo en el que los palestinos estamos bajo ocupación? ¿Para qué le interesaría hablar conmigo?", se preguntó.

________________________