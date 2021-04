La Universidad Complutense de Madrid cancela un acto de Leopoldo López

La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) canceló a última hora el evento "Venezuela, ¿democracia o dictadura?", programado para este lunes y en el que iba a participar el líder opositor Leopoldo López.

La decana del centro, María Esther del Campo García, alegó en un comunicado que debido a "la extrema movilización en las redes sociales" y a "la crispación política que se está produciendo, al calor de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que se celebrarán el próximo 4 de mayo" era "imposible controlar la seguridad de todos los participantes y asistentes".

Además, Del Campo, argumentó que "no se ha recibido con la necesaria antelación desde la organización del evento, un protocolo adecuado a las medidas sanitarias, absolutamente necesario para garantizar la realización de actos masivos en este contexto de pandemia y restricciones sociales".

"No hemos sido capaces de encontrar un solo mensaje amenazante o con intención de boicotear el acto, y cuando se les ha pedido que muestren los mensajes referidos, no se nos han facilitado"

La Asociación Libertad Sin Ira UCM, organizadora del acto, respondió en una carta que desde la gerencia del centro les dijeron que no había ningún problema de seguridad. "No hemos sido capaces de encontrar un solo mensaje amenazante o con intención de boicotear el acto, y cuando se les ha pedido que muestren los mensajes referidos, no se nos han facilitado", lamentan en su comunicado.

En cuanto al protocolo covid, la organización asegura que firmaron una declaración de responsabilidad por la que se comprometía a respetar las precauciones que les habían indicado.

Libertad Sin Ira denunció, por el contrario, "el trato desigual y arbitrario que impide a nuestra asociación poder celebrar actos con normalidad" y anunció que solicitaría amparo a las máximas autoridades de la UCM.

Fuentes de esa universidad dijeron a la prensa local que el Rectorado "está comprometido en favorecer la celebración de debates y encuentros en los que se discutan ideas dentro de los valores democráticos y de convivencia propios de una Universidad Pública como es la Complutense", pero que "la decana es la máxima autoridad académica en su Facultad y por tanto a quien corresponde autorizar este tipo de actos en función de las circunstancias".

"Este episodio deja en muy mal lugar a su equipo de gobierno, a su universidad y a nuestro propio país ante la opinión pública nacional e internacional"

Contra la decisión de María Esther del Campo García, actualmente miembro de la Junta Electoral Central a propuesta de Podemos, también se ha manifestado el Foro de Profesores, que en una carta manifiesta que la cancelación del evento, "en un espacio de libertad como es la universidad pública de una democracia plena, sienta un precedente de extrema gravedad". Y apostillan: "Este episodio deja en muy mal lugar a su equipo de gobierno, a su universidad y a nuestro propio país ante la opinión pública nacional e internacional".

Este grupo de profesores recuerda a Del Campo la "persecución política constante" que ha sufrido por parte del régimen chavista y desde hace más de 15 años Leopoldo López, que se encuentra exiliado en España desde su salida de la embajada de España en Caracas en octubre de 2020, donde había sido acogido por el entonces jefe de la legación, Jesús Silva, y la invita "a reparar el daño que esta cancelación ha hecho a la libertad de todos".

La Facultad de Ciencias Políticas, alma máter de los líderes de Podemos, incluido el vicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, muy cercano a la decana, ha sido escenario de boicots a eventos donde participaban representantes de signos opuestos a la izquierda. Uno de los más sonados sucedió en 2010, cuando un nutrido grupo de alumnos, encabezados por el hoy vicepresidente Iglesias, impidió la conferencia de Rosa Díez, líder del partido de centro Unión, Progreso y Democracia, en el salón de actos.

En el mismo lugar, el pasado 2020, fue objeto de escrache el propio Iglesias, increpado por varios estudiantes al grito de "fuera vendeobreros de la universidad".

Fue también el temor a que el acto fuera reventado por estudiantes radicales si se celebraba en el salón de actos, el auditorio principal de la Facultad, lo que llevó, en 2006, a programar una conferencia del escritor Carlos Franqui, fundador del diario Revolución, combatiente en la Sierra Maestra junto a Fidel Castro y exiliado de Cuba desde 1968, en una modesta aula, con apenas público.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.