España alerta a los turistas sobre robos con violencia en Cuba y problemas sanitarios

La actualización de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para viajar a Cuba, difundida esta semana, no es muy alentadora para el fomento del turismo. A pesar de que la página oficial indica que "no hay restricciones específicas" para los viajes a la Isla, dicta "especial precaución en lo relativo a posibles robos a turistas, la enfermedad del dengue y en la época de huracanes".

La novedad más relevante es la advertencia de que, si un español pretende ir a Estados Unidos después de haber visitado Cuba, aunque sea en viajes separados en el tiempo, estará obligado a solicitar un visado estadounidense para entrar a ese territorio. No le será suficiente, pues, la presentación de la autorización electrónica (ESTA), el simple requisito vigente en condiciones normales.

Asimismo, informan de que es necesario solicitar –y pagar– la "tarjeta turística" que hace la función de visado, bien en un consulado de Cuba en España, bien en cualquier agencia de viaje que ofrezcan ese destino. Este visado, detallan, "permite una sola entrada en Cuba y da derecho a una estancia máxima de 90 días, prorrogable una única vez por idéntico período".

Exteriores desaconseja en cualquier caso dar botella, "especialmente fuera de las ciudades o cerca de las playas"

Por otra parte, la fama de la Isla como lugar pacífico para el extranjero empieza a derrumbarse en estas recomendaciones. España concede que Cuba es "en líneas generales un destino seguro, especialmente si se compara con la mayoría de los países de la región", pero alerta de que "con la recuperación del turismo se han reportado robos que en ocasiones pueden llegar a cometerse mediante el uso de la violencia".

El documento califica de "frecuentes" los "hurtos de bolsos y otros enseres personales en las playas" y menciona que "pueden producirse robos en gasolineras, mayoritariamente en casos de vehículos alquilados con placa "T" (turística) y camino de los Cayos".

Otro lugar común sobre la Isla que mina el reporte de la cancillería española es la salud. "La atención sanitaria en Cuba no es equiparable a los estándares europeos", asevera el texto. "Pueden escasear o no encontrarse determinados medicamentos y faltar instrumental en los hospitales". Para quienes precisan medicación específica, sugieren "viajar con ella y no confiar en poder encontrarla en la Isla", así como con "un mínimo botiquín (analgésico, desinfectante, apósitos, etc) y, en las actuales circunstancias con los medicamentos necesarios para tratar enfermedades con alta incidencia en el país".

Las recomendaciones sanitarias continúan alertando del costo de la atención médica para los extranjeros: "En las ciudades más importantes, los turistas son atendidos en los mejores centros hospitalarios. La factura ha de abonarse en divisa, a precios elevados y, frecuentemente, por adelantado".

El documento incluso menciona cuáles son esos centros exclusivos, la Clínica Cira García y el Hospital CIMEQ, en La Habana. Y avisan: "Las autoridades cubanas prohíben a los extranjeros abandonar el país mientras exista una deuda pendiente en concepto de asistencia sanitaria".

Será obligatorio, instruyen también a los españoles, presentar una prueba "de haber contratado un seguro de viaje de cobertura médica que cubra un posible contagio por covid-19 y la repatriación del cadáver en caso de fallecimiento independientemente de la causa".

Ante el riesgo de contraer dengue, sugieren viajar con sales de rehidratación oral y paracetamol

Otra advertencia seria es sobre "el importante repunte" de dengue y, especialmente, dengue hemorrágico, para lo que recomiendan usar repelentes de insectos sobre la piel "especialmente al amanecer, al atardecer y durante la noche".

En cuanto a las medidas contra el covid-19, la página incluye el enlace que lleva al formulario sanitario que hay que completar para entrar a Cuba, con un código QR descargado, y recuerda que ya no se exige PCR negativo, ni certificado de vacunación, ni cuarentena al llegar, ni mascarillas (salvo en centros hospitalarios).

Por último, alertan de que la temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre y precisan que el "período más problemático" suele darse entre agosto y octubre, coincidiendo justamente con la temporada vacacional veraniega de los españoles.

"Las autoridades cubanas disponen, de resultar necesario, la evacuación de las localidades afectadas, y es posible que en función de cómo evolucione el huracán adopte medidas sobre la marcha. En tales circunstancias, se recomienda a todos los ciudadanos españoles que se encuentren en Cuba que sigan las recomendaciones de la Defensa Civil, que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación cubanos (principalmente, radio y televisión) y por los propios hoteles donde estén alojados, así como de las agencias turísticas que hayan organizado los viajes", desgranan, al tiempo que remiten, para más información, a la página del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

