Evo Morales, abucheado en una conferencia en México

Un grupo de bolivianos irrumpió este martes en el auditorio de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando Evo Morales participaba en la conferencia Diálogo con el Primer Presidente del Estado Plurinacional para protestar contra el expresidente de su país.

Los jóvenes portaban pancartas en las que se podía leer "No fue golpe", "Sométase a la voluntad del pueblo", "No someta al pueblo", "'La mayoría de las mujeres son inferiores a los hombres', dice Evo Morales", "Ama llulla" (no seas mentiroso, en quechua), entre otros.

Los bolivianos, en columnas y unidos de las manos, entraron entonando el himno nacional, y corearon frases icónicas de las protestas que derivaron en la salida de Morales y su posterior marcha a México.

Según una emisora mexicana, otros simpatizantes de Morales, presentes en la sala, trataron de contrarrestar las consignas gritando "Evo no estás solo".

Me emocionó muchísimo escuchar un auditorio repleto de hermanas y hermanos gritar juntos "Evo Presidente" y "No estás solo". pic.twitter.com/oAeuwilF1r

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 27, 2019



Los dos grupos no llegaron a chocar, aunque hubo un conato de enfrentamiento. A continuación, el expresidente aseguró que los protestantes solo buscaban provocar.

Morales había sido invitado a dar una conferencia magistral en la que se dirigió al pueblo boliviano y al movimiento indígena.

"Lo que pasó en estas últimas semanas nos enseña que es mejor estar unidos y cómo un pensamiento de liberación, un programa del pueblo, y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, este movimiento político por ahora estará fuera del Gobierno", apuntó el exmandatario.

Añadió que el pueblo boliviano "recién se dan cuenta como es vivir con un gobierno de facto, con militantes de la derecha".

El exgobernante lamentó la muerte de más de 30 personas y las decenas de heridos en Bolivia en las últimas semanas, y dijo que le duele cómo están destrozando lo que han "construido para un liberación económica del pueblo boliviano".

En Twitter, Morales contó que en un mensaje "me llegó al corazón el acto de solidaridad organizado por hermanas y hermanos mexicanos, cargados de poesía, compromiso y firmeza se pronuncian contra el golpe de Estado y las masacres en Bolivia".

Evo saludó y respaldó "al movimiento de resistencia pacífico contra el golpe de la derecha racista. El movimiento indígena, con sectores populares y profesionales patriotas han definido lucha permanente para defender la vida, recuperar la democracia y la dignidad de la Patria".

En el evento también estaba Álvaro García Linera, su exvicepresidente, que hizo referencia a la situación del país.

"Vamos a ir a elecciones, tiene que haber elecciones en Bolivia. Nosotros no vamos a ser candidatos, pero tenemos derecho de hacer política al lado de los nuestros", expuso.

"¿Qué es lo que viene ahora?", cuestionó a la audiencia, y respondió "que se vayan los golpistas porque no puede haber elecciones si no se restituyen las garantías democráticas", añadió.

