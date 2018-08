Familias de nicaragüenses detenidos denuncian prisión ilegal y maltrato

(EFE).- Familiares de tres jóvenes detenidos este sábado en la localidad nicaragüense de León denunciaron este domingo su encarcelamiento "ilegal" y el maltrato al que, según la madre de uno de los capturados, fueron sometidos por los policías que efectuaron las detenciones de los líderes estudiantiles.

La madre de Byron Estrada, quien compareció en conferencia de prensa junto a familiares de Luis Quiroz y Nahiroby Olivas, también detenidos, dijo que a su hijo "ayer lo agarraron como cualquier terrorista, lo querían muerto y así nos lo dijeron a nosotros" los efectivos policiales.

"A Byron lo golpearon, le apuntaron con un AK-47 cuando lo iban a agarrar. Él está golpeado, dicen que le quebraron la nariz y yo como madre les digo que vivo se lo llevaron y vivo lo queremos, y acuso públicamente al Gobierno de Nicaragua, a Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, que ellos sí son asesinos, nosotros no", insistió la mujer.

Por su parte, la madre de Nahiroby Olivas explicó que su hijo "solo quiere su patria con democracia, quiere su patria libre y autonomía universitaria, que es por lo que luchaba pacíficamente y por eso lo detuvieron".

"Policías y gente de la Juventud Sandinista, me golpearon, me quebraron un casco en el brazo, me gritaron vieja golpista. En ese momento pensé que prefería morir, pero recapacité y pensé que tengo algo por lo que luchar: mi hijo, un joven inteligente, que sé que va a salir porque él es inocente", explicó la mujer.

El representante de Luis Quiroz, quien, igual que las madres de Estrada y Olivas no brindó su identidad pese a comparecer ante la prensa, explicó que el estudiante "nunca dijo que no a la lucha, a participar en toda acción en contra de esta dictadura de manera civilizada como la ley lo marca".

"Sabemos que fue golpeado, lo llevaron encapuchado. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) anduvo celebrando la captura de ellos como un gran triunfo. Son jóvenes nada más que luchan por sus derechos y no los dejan en paz. Vivos se los llevaron y vivos los queremos", explicó el portavoz de la familia de Quiroz.

La hermana de Byron, también presente en la comparecencia, dijo, en referencia a la afirmación del Gobierno de que todo está "normal", que "no podemos hablar de normalidad cuando a nuestras juventudes las siguen oprimiendo, persiguiendo, secuestrando y asesinando"

La joven pidió que se respete "el derecho a la libertad de expresión" y exigió "ante quienes aun funcionan como autoridades municipales y nacionales, su liberación inmediata".

Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos

Los comparecientes denunciaron, además, las detenciones en la misma localidad de Levis Rugama, Yaritza Mairena y Victoria Obando, de quienes aseguraron que también "están en El Chipote", así conocida la Dirección de Auxilio Judicial, espacio usado durante las protestas como prisión para los detenidos.

Los familiares de los capturados aseguraron que pedirán apoyo ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para lograr la liberación de todos los presos políticos nicaragüenses.

Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.

