El papa Francisco confiesa: "Con Raúl Castro tengo una relación humana"

El papa Francisco evitó referirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba este lunes, cuando se cumplió el primer aniversario de aquella histórica jornada. Sobre ello le preguntaron específicamente en una entrevista las periodistas María Antonieta Collins, de Univisión, y Valentina Alazraki, de Televisa. Sin embargo, el pontífice no quiso mencionar las manifestaciones y la situación actual de la Isla y desvió su respuesta hacia el "deshielo" de 2014 entre EE UU y la Isla.

"Yo me quedé contento", dijo, "cuando se dio ese pequeño acuerdo con los Estados Unidos, que el presidente Obama quiso en su momento y Raúl Castro aceptó"."Fue un buen paso adelante pero se detuvo ahora", aseguró el pontífice, que dice estar al tanto de nuevas "narrativas" y "diálogos de sondeo" para "acortar las distancias" entre La Habana y Washington.

"Lo confieso: con Raúl Castro tengo una relación humana", aseguró el Papa, que dijo sentirse, como era de esperarse, "muy cercano a los obispos cubanos".

"Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande", concluyó el Papa, que en 2016 había calificado a La Habana como "la capital de la unidad", durante la firma de una polémica declaración conjunta entre el Vaticano y el patriarca Kirill de Moscú en el aeropuerto José Martí.

El papa Francisco fue uno de los actores principales en la restauración de relaciones diplomáticas entre la Isla y EE UU. El fallecido cardenal cubano Jaime Ortega describió la mediación vaticana entre Obama y Castro como un proceso caracterizado por su "discreción a ultranza, conversaciones secretas, búsqueda de acceso a personalidades clave, encuentros ocultos, vencimiento tenaz de obstáculos".

Sus simpatías hacia el Gobierno cubano han permanecido intactas desde aquellos años. Durante las protestas del 11J, muchos esperaban una expresión de condena a la violencia estatal y de cercanía al pueblo, pero en aquella ocasión no fue menos evasivo.

Tras un largo silencio, en el rezo del Ángelus el 18 de julio, mencionó con desgano la situación de la Isla: "Pido al Señor que les ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad cada vez más justa y fraterna. Exhorto a todos los cubanos a encomendarse a la protección maternal de la Virgen María de la Caridad del Cobre. Ella les acompañará en este viaje".

A esto se sumó que, en octubre de 2021, las autoridades vaticanas y la Policía italiana prohibieron a un grupo de cubanos manifestarse en la Plaza de San Pedro, bajo el pretexto de que solo podían entrar como peregrinos y no para hacer reclamaciones políticas. Los manifestantes recordaron, a su vez, que en 2008 varios ciudadanos italianos penetraron en el mismo lugar, con una pancarta que exigía la liberación de los cinco espías cubanos detenidos en EE UU.

Collins y Alazraki también preguntaron a Francisco qué sentía al ser acusado de comunista por distintas figuras y medios de comunicación. "No me preocupa. Lo veo como algo trasnochado", fue su respuesta.

"Ciertos grupos de medios de comunicación se dedican a ideologizar la postura de nosotros. A veces no saben distinguir lo que es el comunismo de lo que es el nazismo, un populismo o un popularismo. Así que con la cosa del comunismo, digo: qué trasnochado está esto, esas acusaciones ya pasaron", agregó.

La entrevista, que ya ha sido aplaudida por la prensa oficialista cubana, abordó además los rumores sobre la renuncia del pontífice por sus problemas de salud. "No siento que el Señor me lo pida", dijo, aunque no descartó que en el futuro pudiera abandonar la sede papal, que preside desde hace 9 años, si se convirtiese en un "obstáculo".

