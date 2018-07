El Gobierno de Cuba niega a Palmieri que diplomáticos de EE UU hayan sido atacados

(EFE).- El secretario de Estado adjunto para Latinoamérica de EE UU, Paco Palmieri, se reunió durante su viaje esta semana a Cuba con responsables de la Cancillería cubana, que negaron que diplomáticos de ese país hayan sufrido ataques en la Isla y reiteraron que se trata de acusaciones con fines políticos.

La subdirectora para Estados Unidos del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, Johana Tablada, explicó en las últimas horas a través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter que Palmieri fue recibido por el director general para EE UU, Carlos Fernández de Cossío, quien le dijo que "no hay actos contra sus diplomáticos, que están seguros en Cuba".

Según Tablada, Palmieri "vino a la Cancillería a repetir las mismas acusaciones vacías que realizó en EE UU para justificar nuevos retrocesos en la política hacia Cuba. No han demostrado nada, ni un solo hecho. No hay forma de probar lo que no ha ocurrido, ni antes ni ahora".

Tablada: "Palmieri "vino a la Cancillería a repetir las mismas acusaciones vacías que realizó en EE UU para justificar nuevos retrocesos en la política hacia Cuba. No han demostrado nada, ni un solo hecho"

También consideró "inexplicable" que el departamento de Estado filtre "información no comprobada y malintencionada" sobre los supuestos misteriosos incidentes de salud sufridos por veintiséis funcionarios estadounidenses en La Habana, cuyo origen se investiga desde hace meses, aún sin resultados.

La funcionaria deploró que EE UU no permita que los médicos cubanos examinen las historias clínicas de las personas afectadas o los reportes médicos realizados por médicos estadounidenses, pese a que se trata de un tema de "supuesta prioridad" para Washington.

Cuba, agregó Tablada, considera que tras el asunto se esconde una "manipulación política con cero evidencias, dirigida a imponer, a sangre fría", medidas adicionales contra las relaciones bilaterales "para complacer a una minoría que daña a ambos pueblos".

Cossío, según la subdirectora del Minrex, también reiteró la "disposición a cooperar" del país y pidió a Palmieri el cese del "uso engañoso del término 'ataque' que Cuba rechaza".

Cossío, según la subdirectora del Minrex, también reiteró la "disposición a cooperar" del país y pidió a Palmieri el cese del "uso engañoso del término 'ataque' que Cuba rechaza"

La Cancillería cubana difundió estos detalles de la reunión entre Cossío y Palmieri horas después de que trascendiera que el funcionario estadounidense viajó inesperadamente a Cuba junto con otros dos altos cargos del Departamento de Estado para evaluar los "desafíos únicos" que suponen los misteriosos incidentes de salud.

Junto a Palmieri estuvieron en la capital cubana el subsecretario de Estado para gestión, William Todd, y el secretario adjunto para Seguridad Diplomática, Michael Evanoff.

Los funcionarios viajaron a La Habana para reunirse con el personal de la embajada "a la luz de los nuevos ataques contra los diplomáticos de Estados Unidos" y ante "la posibilidad de obtener una visión más profunda sobre los desafíos únicos que plantean estos ataques y su impacto en las operaciones de EE UU sobre el terreno", dijo a Efe una portavoz del Departamento de Estado.

En junio, ese departamento aseguró que dos de sus diplomáticos en La Habana habían sufrido daños "similares" a los que manifestaron otros miembros de la embajada entre noviembre 2016 y agosto de 2017, lo que elevó el número total de afectados a 26.

Por el momento, EE UU no ha podido determinar "quién o qué" perjudicó la salud de su personal, que llegó a sufrir conmociones cerebrales.

Por el momento, EE UU no ha podido determinar "quién o qué" perjudicó la salud de su personal, que llegó a sufrir conmociones cerebrales

Los incidentes han deteriorado las ya delicadas relaciones entre EE UU y Cuba, porque Washington ha acusado a La Habana de saber quién perpetró los supuestos ataques a sus funcionarios y sus familiares, y de no haberles protegido adecuadamente, algo que niega el Ejecutivo cubano.

Debido a esos ataques, que en principio Washington calificaba de acústicos, aunque luego reconoció no tener confirmada su naturaleza, el pasado 29 de septiembre EE UU ordenó la salida de la mayoría del personal de su embajada, que desde entonces funciona bajo mínimos.

EE UU también ha detectado problemas de salud con un patrón similar en su personal diplomático en el consulado de Guangzhou (China).

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.