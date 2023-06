El Gobierno de México insiste en desembarcar la piedra cubana en una zona de corales protegida

Insiste el Gobierno de México en desembarcar las 30.000 toneladas de piedra rajón provenientes de Cienfuegos (Cuba) en Puerto Morelos. Según el titular de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Vagner Elbiorn Vega, no hay impedimento legal para la descarga de la piedra cubana y en este mes se reinicia.

El funcionario explicó que el desembarco se detuvo por "cuestiones técnicas" no por "un amparo". Unas semanas antes, esta misma persona confirmó que las maniobras generaban un alto costo y por ello se cancelaba la operación.

Elbiorn Vega "no sabe de lo que está hablando", dice a 14ymedio el activista José Urbina, conocido como Pepe Tiburón. "Todo el plan era absurdo porque no podían descargar toda esta piedra sobre el arrecife de Puerto Morelos" e insiste en que los barcos Melody y Gazibey "no pueden descargar el material porque es ilegal".

Me preguntan por la posibilidad de que vuelvan a intentar la descarga de balastro en Puerto Morelos, según estas declaraciones. Aquí mi respuesta. https://t.co/3nXmUTrmf5 pic.twitter.com/0mxOR9B0bQ — Pepe Tiburón (@tiburon_pepe) June 16, 2023

El activista recuerda que por la falta de "investigaciones de impacto ambiental y los permisos correspondientes para hacerlo" hubo daños ambientales. En marzo, el buque Melody, que llegó a Puerto Morelos con 20.000 toneladas de piedra porfiria, dañó los corales. "Al tirar el arganeo (argolla de hierro en el extremo superior del ancla), la tripulación lo hizo sobre un arrecife de coral que tarda años en crecer y madurar".

El biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), Roberto Rojo, denunció el "delito federal" porque entre los corales destruídos se encuentra una especie protegida por la norma NOM-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El secretario de Turismo mexicano, Miguel Torruco Marqués, calificó este lunes de "ampareros", refiriéndose al recurso legal del amparo al que están acudiendo para detener la construcción del Tren Maya en el sureste del país y aseguró que todas las obras prioritarias de la actual Administración concluirán sin retrasos.

Torruco Marqués se refirió así a las protestas de diversas organizaciones medioambientales como Greenpeace o Sélvame del Tren, entre otras, así como colectivos indígenas de la Península de Yucatán que han insistido en detener la construcción del "mal llamado Tren Maya", que recorrerá 1.500 kilómetros entre Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque implica un "ecocidio".

El mal llamado Tren Maya también está afectando a la Laguna de Bacalar y a varios vestigios arqueológicos. ¿Q hacen las autoridades del @INAHmx y @SEMARNAT_mx para evitar tanta pérdida?



Nada, al contrario… solamente obedecer órdenes y afectar nuestro patrimonio biocultural. pic.twitter.com/MRN2tDbCiP — SELVAME (@SelvameMX) June 26, 2023

"Todo se habrá de concluir, a pesar de los obstáculos que se nos han puesto por un nuevo cartel, pero nos hacen los mandados porque el pueblo manda y saldremos adelante por el bien del turismo de México", enfatizó el secretario de Turismo. "Cerraremos el 30 de septiembre del próximo año. En esta administración no habrá obras inconclusas", afirmó Torruco.

El activista José Urbina insiste en que además de los daños ambientales, el traer balasto desde la Isla le ha salido muy caro a México. "Los barcos tienen meses vagando por el Caribe". Hace una semana el buque Melody apagó su GPS, semanas antes lo hizo el Gazibey.

La piedra porfiria cubana ha generado altos costos a México. Desde Cienfuegos salieron entre febrero y marzo pasado los buques Gazibey con 17.000 toneladas y el Melody con 20.000 para la construcción del Tren Maya. El incumplimiento en las fechas de desembarco ha generado una deuda, según los últimos datos, de ocho millones de dólares.

Ante el impedimento para el desembarco de la piedra porfiria cubana, el Gobierno de México ha comprado balasto a la empresa veracruzana Osoialfa, que ha entregado 500 toneladas. Para cumplir con los envíos, el titular de la compañía Daniel Alfaro invirtió en la adquisición de ocho embarcaciones y el mismo número de remolcadores.

