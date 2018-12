El Gobierno español dice que el viaje de Sánchez a Cuba "no era el momento" para la disidencia

(EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este miércoles que la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo en noviembre a Cuba "no era el momento" para reunirse con la disidencia al régimen.

Borrell se refirió al viaje del socialista Sánchez a Cuba durante una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español para hablar del Plan África y el pacto migratorio de la ONU.

Ante el comentario de la diputada del liberal Ciudadanos Melisa Rodríguez sobre la política del Gobierno en materia de derechos humanos sobre Cuba, el ministro admitió que durante la estancia de Sánchez en la Isla los pasados 23 y 24 de noviembre "no hubo reuniones con la disidencia".

"Probablemente no era el momento en la primera visita que se hacía después de 32 años de ausencia", opinó Borrell

"Probablemente no era el momento en la primera visita que se hacía después de 32 años de ausencia", opinó Borrell, tras recordar que el último viaje de un jefe del Gobierno español a Cuba fue el del también socialista Felipe González en 1986.

Se trató, dijo el ministro de Exteriores, de una "visita relámpago" por parte de Sánchez.

"No quiere decir que no nos preocupen los derechos humanos, ni que no haya tiempo en el futuro una vez recuperada la normalidad en la relación de ocuparse de este y otros problemas", añadió Borrell.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.