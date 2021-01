El Gobierno canadiense critica la publicidad a favor de los viajes a Cuba en tiempos de covid

Las críticas de las autoridades de Ottawa a la aerolínea nacional Air Canada por promover los viajes a Cuba, Curazao y México han tardado en llegar, pero no parecen haber surtido efecto por el momento. La agencia de viajes de la aerolínea, desesperada como tantas por las brutales pérdidas que deja la pandemia en el sector, inició una campaña publicitaria en diciembre con influencers e instagramers fotografiándose en las playas y paisajes paradisíacos de estos destinos y llamando a regresar al turismo caribeño.

La iniciativa comenzó como un hashtag (#BringVacationsBack) difundido por la empresa y sus empleados, pero derivó en una campaña pagada a personas influyentes en redes, como consta en varias imágenes difundidas en Instagram.

Aunque el Gobierno canadiense no ha prohibido viajar durante la pandemia, sí ha desaconsejado salir del país si no es imprescindible y, con mayor motivo, si es por turismo. "Es contraproducente que las aerolíneas animen a los viajeros a salir al extranjero, dijo recientemente a la prensa de su país el ministro de Transportes, Marc Garneau.

Altos funcionarios de Salud han insistido en que quien decida salir del país debe asumir las consecuencias. "No hay planes de ofrecer vuelos de repatriación adicionales. Si decide viajar a pesar de nuestras advertencias, sepa que es posible que deba permanecer en el extranjero más tiempo del esperado. Si elige viajar a pesar de estos avisos, puede tener dificultades para obtener productos y servicios esenciales; es posible que tenga acceso limitado a una atención médica adecuada y oportuna; de repente, puede enfrentarse a estrictas restricciones de movimiento y cuarentenas en las instalaciones designadas y por su cuenta; es posible que su seguro no cubra sus gastos médicos o de viaje; es posible que tengamos capacidad limitada para ofrecerle servicios consulares", indica el Gobierno canadiense en una alerta para los viajeros a Cuba que se extiende al resto de destinos.

Lejos de considerarlo irresponsable, Air Canada argumenta que solo trata de promover un turismo seguro

La compañía ha difundido imágenes de Tiffany Lai, influencer canadiense, pasando unos días en Curazao que, aunque no consta como publicidad, no deja duda de que hay una contraprestación. "Me asocié con @aircanadavacations y @dreamsresort para mostrar una forma segura y cautelosa de viajar para 2021", sostiene la joven.

Lejos de considerarlo irresponsable, Air Canada argumenta que solo trata de promover un turismo seguro. "Como la mayoría de las empresas, usamos los medios de comunicación para promocionar nuestros productos y servicios. A veces usamos personas influyentes en las redes sociales como parte de nuestros esfuerzos de márketing y para llegar a audiencias a las que los medios tradicionales no alcanzan", sostuvo un portavoz de la aerolínea a la prensa local.

La empresa, dice, solo pretende explicar las "medidas de seguridad, implementadas desde el principio de la pandemia, incluido un programa integral de salud y seguridad CleanCare+, que permite a los clientes y empleados viajar con total confianza y responsabilidad, siempre de acuerdo con la normativa vigente".

Air Canadá también ha promovido la organización del Chill Out Event para la comunidad LGBTI+, anunciado en Cayo Coco para la semana del 10 al 17 de enero.

Los canadienses, primer mercado del turismo para Cuba, son los únicos extranjeros que están exentos de las nuevas medidas que endurecen la entrada por los aeropuertos cubanos.

Desde este 10 de enero, todos los extranjeros que llegan a la Isla deben presentar una PCR realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al aterrizaje y hacerse una nueva en el aeropuerto cubano en el que aterrizan. Los canadienses, sin embargo, solo deberán hacerse la de llegada en la Isla. completamente gratis su caso, y podrán realizarse una de salida por apenas 30 dólares, lo que puede aliviar sus cuarentenas.

________________________