El Gobierno español protestará ante la OEA por los insultos de Almagro a Zapatero

(EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores español presentará una protesta vía diplomática ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por los "gravísimos insultos" de su secretario general, Luis Almagro, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En Nueva York, donde se ha desplazado para participar en la 73 Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció esa protesta, al tiempo que precisó que "el expresidente Zapatero no representa al Gobierno español, no le hemos encargado ninguna negociación" en Venezuela y "su trabajo de mediación lo hace estrictamente a título personal y a su buena voluntad".

"Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad. Ha necesitado siete explicaciones para entender", dijo Almagro

Este viernes, Almagro dijo que Zapatero tiene un "problema muy grande de comprensión". "Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad. Ha necesitado siete explicaciones para entender", añadió. "Mi consejo es que no sea imbécil. Es un consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien".

En declaraciones a medios españoles en la misión de España en Naciones Unidas con motivo de la Asamblea General que comienza la próxima semana, Borrell indicó que "el Gobierno no puede asistir tranquilamente a los gravísimos insultos por parte de una persona con un relevante papel institucional".

Por este motivo, "vamos a presentar una protesta por vía diplomática y un comunicado del Ministerio, porque no podemos aceptar que se llame a Zapatero el sumum de la imbecilidad, ese no es un lenguaje aceptable. Se puede discrepar de los criterios políticos pero no se puede llegar a esas descalificaciones personales", dijo.

Borrell insistió en desmarcar al Gobierno de España de las actividades del expresidente socialista, "como las que pueda hacer Felipe González" en otros conflictos y no quiso entrar a valorar las declaraciones de Zapatero vinculando el éxodo migratorio venezolano con las sanciones de EE UU.

"Pero lo que es evidente es que cuando dos millones de personas se van de un país es porque están en una situación límite que les obliga a hacerlo. No creo que sea la consecuencia de su libre deseo de cambiar de aires", comentó el ministro Borrell.

El canciller hizo además referencia a la relación con Cuba y dijo que cree que es el momento de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la Isla , después de que hayan pasado ya 32 años desde que Felipe González protagonizase la última visita de un jefe del Ejecutivo de España a La Habana.

"Es completamente atípico que no haya habido una visita del presidente del Gobierno a Cuba en los último 30 y pico años", comentó Borrell en un encuentro con medios españoles en Nueva York, donde mantendrá un encuentro con Miguel Díaz-Canel.

Según recordó Borrell, "por Cuba ha pasado todo el mundo, el presidente de EE UU -lo hizo Barack Obama-, el presidente francés, ha pasado el Papa....somos los últimos en aparecer".

"Cuando todo el mundo va a Cuba qué sentido tiene que nosotros, que tenemos relaciones históricas, culturales y humanas tan fuertes con esta Isla, no hayamos pasado por ahí"

"A mi me gustaría que el presidente del Gobierno protagonizara tan pronto como fuera posible una visita a Cuba, porque para qué sirve esta incomunicación", añadió.

Borrell abundó en el hecho de que "cuando todo el mundo va a Cuba qué sentido tiene que nosotros, que tenemos relaciones históricas, culturales y humanas tan fuertes con esta Isla, no hayamos pasado por ahí y no tengamos nada que decir ni que aportar".

Además, España va a prestar una "especial atención" a sus relaciones con Cuba durante la Asamblea de la ONU, motivo por el cual Pedro Sánchez mantendrá el próximo martes, día 25, un encuentro bilateral con Díaz-Canel, con quien precisamente tratará la posibilidad de un viaje oficial a Cuba, según fuentes del Ejecutivo español.

