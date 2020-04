Guaidó: Venezuela no puede decidir entre la pandemia o el hambre

(EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 naciones, consideró este jueves que el drama de Venezuela es que no puede decidir entre la pandemia o el hambre, por lo que advirtió que el bloqueo al Gobierno de Nicolás Maduro supone un reto para que ingrese la asistencia.

"Uno de los retos con respecto a la ayuda humanitaria en este momento es precisamente el bloqueo de la dictadura del régimen y lograr un espacio real de asistencia humanitaria necesario no solamente por la pandemia", declaró Guaidó al participar de forma remota en el foro Covid-19, una pandemia dentro de una crisis, organizado por el centro de pensamiento Atlantic Council, con sede en Washington.

El también presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) hizo hincapié en que "Venezuela no puede decidir entre sobrevivir a la pandemia o al hambre": "Es el drama que tenemos hoy y esto es producto de un virus anterior: el fascismo, el autoritarismo y la dictadura que no ha discriminado, es lo único que no ha discriminado en Venezuela durante los últimos años", dijo.

"Estamos insistiendo de manera muy intensa con los organismos multilaterales para que se permita el ingreso de esta ayuda, que ya empezó, no en el nivel necesario, pero a ingresar a Venezuela", añadió.

Guaidó aseguró que han recibido 9 millones de dólares de donación de Estados Unidos dirigidos al sistema de las Naciones Unidas y 20 millones de dólares de fondos protegidos para las multilaterales.

Al describir la situación en su país, que contabiliza con menos de 300 infectados y 10 fallecidos, Guaidó denunció la detención de más de 17 médicos y periodistas por informar sobre la pandemia, y consideró que las cifras oficiales de afectados por el covid-19 "son poco creíbles", ya que la cantidad de pruebas que se está practicando "es la más baja de toda América Latina".

"Las enfermeras ganan hoy dos dólares o tres dólares al mes", alertó Guaidó, quien también recordó que una de las primeras medidas que el Parlamento ha adoptado durante la pandemia ha sido aprobar un bono de 100 dólares para los trabajadores sanitarios, "en primera línea de batalla", durante tres meses.

También advirtió de que el 83% de los hogares no recibe agua de manera constante, "así que la principal fuente de prevención del virus hoy lamentablemente es difícil, incluso en Venezuela, que es lavarse las manos", agregó el dirigente político, que se quejó además de la escasez de gasolina en el país petrolero.

Sobre la situación política , el líder opositor descartó que su país esté polarizado y dijo que sus ciudadanos están en una lucha diaria por sobrevivir.

