Guaidó aparecerá por primera vez en público tras proclamarse presidente

(EFE).- El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, aparecerá este viernes en público dos días después de proclamarse presidente interino, tras tomar juramento ante cientos de miles de venezolanos amparado en la Constitución y anunciar que asumía las competencias del Ejecutivo. Guaidó participará en un encuentro con diputados en una plaza de Chacao, en el este de Caracas.

Desde que se retiró ayer de la tarima donde tomó juramento el miércoles, Guaidó solo ha emitido comunicaciones mediante redes sociales, para agradecer las muestras de apoyo recibidas, mientras fuentes han confirmado a Efe que está a "buen resguardo".

Poco antes de que Guaidó hiciera el anuncio, tras señalar que el Parlamento considera que Nicolás Maduro "usurpa" la Presidencia por ser "ilegítimo", el Supremo venezolano pidió a la Justicia actuar en contra de la Cámara y su directiva, a la que declaró nula.

El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo de Venezuela, exhortó el miércoles a la Fiscalía a "determinar las responsabilidades que pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo".

El Supremo sustentó esta declaración en "la inconstitucionalidad de las actuaciones" en que declaró al Poder Legislativo en 2016, solo semanas después de que la oposición arrebatara el control de la Cámara al chavismo.

Guaidó ya fue detenido brevemente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano exactamente 10 días antes de su autoproclamación, poco después de haber asegurado que tenía plenas condiciones constitucionales para asumir la Presidencia en lugar de Nicolás Maduro.

El jefe de la Cámara venezolana anunció que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente encargado tras señalar que se aferraba a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, lo que debería ofrecerle un blindaje legal.

Guaidó, además, ha contado con el apoyo inmediato de numerosos Gobiernos, el primero de ellos el de Estados Unidos, Donald Trump, así como el de casi la totalidad de los miembros del llamado Grupo de Lima e instituciones internacionales, como la OEA.

Este viernes, además, la Unión Europa se ha reunido para consensuar una declaración que se prevé que vaya en la línea de la posición expresada por países como España o Alemania, favorables a dar un ultimátum a Nicolás Maduro para que convoque elecciones o, de lo contrario, reconocerán a Juan Guaidó como presidente interino.

Los embajadores de los Veintiocho, reunidos en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE, mantuvieron hoy una reunión para preparar una nueva declaración tras la que emitió en su nombre este miércoles la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, dando apoyo a la Asamblea Nacional venezolana como institución legítima del país.

En ese texto no se daba, no obstante, reconocimiento explícito a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como mandatario interino del país. "La UE no reconoce Gobiernos, reconoce países", insistió entonces la portavoz de Mogherini, Maja Kocijancic.

Ahora, los países quieren ir más allá ante la evolución de la situación sobre el terreno y se prevé que hagan hincapié en la necesidad de celebrar comicios presidenciales inmediatos en un futuro muy próximo, apuntaron fuentes diplomáticas.

Reconocieron que la idea es que sea un último aviso a Maduro para que convoque esas elecciones, y apuntaron que, en la reunión de hoy, muchos Estados miembros se decantan por reconocer a Guaidó si no se inicia un proceso electoral en Venezuela.

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, afirmó hoy que España ha propuesto que la UE fije plazo temporal concreto para que Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, caso de no cumplir esta condición, reconozca a Juan Guaidó como presidente interino del país.

Por su parte, el Gobierno alemán exigió hoy la celebración inmediata de elecciones "libres y justas" en Venezuela e indicó que está dispuesto a reconocer de forma provisional a Guaidó mientras se convocan esos comicios.

Mientras, organizaciones de derechos humanos locales e internacionales siguen preocupadas por lo que ocurre en la calle. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó deque los 26 fallecidos que, según sus cuentas, han dejado las protestas antigubernamentales de las últimas horas fueron heridos de bala en medio de las refriegas.

Según los registros del OVCS, las edades de las víctimas oscilan entre los 18 y los 47 años, en tanto que esa lista está conformada por 24 hombres y 2 mujeres.

Estas personas, siempre según la ONG, perdieron sus vidas en el contexto de manifestaciones, seis de ellas en escenarios violentos que incluyeron saqueos o intentos de violación a la propiedad privada. Las otras 20 víctimas se encontraban participando en manifestaciones pacíficas que incluían cortes de calle o expresiones de reclamo por la grave crisis económica nacional.

Por su parte, el Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, cifró en 369 el total de arrestos registrados en la semana, especialmente en zonas pobres.

Los 369 arrestados fueron fueron identificados con nombre y apellido y no incluyen a quienes fueron detenidos por delinquir o cometer actos vandálicos

"Desde el 21 de enero estamos hablando de 369 arrestos por protestas", dijo a periodistas el director de la ONG, Alfredo Romero, tras señalar que el miércoles pasado fue uno de los días con mayores detenciones de los últimos años.

Solo ese día -cuando cientos de miles de venezolanos se manifestaron en todo el país para señalar como ilegítimo al jefe del Estado, Nicolás Maduro- 328 fueron detenidos por las fuerzas del orden.

Romero explicó que ayer "se siguieron produciendo arrestos" que el Foro está verificando por lo que estiman que el total sobrepase los 400 en las próximas horas.

Subrayó que los 369 arrestados fueron identificados con nombre y apellido, que esta lista no incluye a quienes fueron detenidos por delinquir o cometer actos vandálicos, y que la ONG representará judicialmente a la mayoría de ese total.

Según los datos que presentó el abogado, el estado Zulia encabeza los casos de detenciones con 85, seguido por Aragua con 63 y Monagas con 45.

Además, denunció que los arrestos surgen primero como "desapariciones forzadas" y que los organismos de seguridad del Estado están haciendo registros y detenciones en zonas residenciales sin orden judicial.

Los delitos imputados a los detenidos son "terrorismo, instigación al odio, alteración del orden público y desacato a la autoridad", según el informe de la ONG.

También la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha condenado este viernes la violencia y represión contra manifestantes y ha pedido investigar estos hechos, así como un "inmediato diálogo para relajar la tensa atmósfera" en el país.

"Estoy extremadamente preocupada por que la situación de Venezuela pueda escapar rápidamente de control, con consecuencias catastróficas", ha señalado la expresidenta chilena en un comunicado.

