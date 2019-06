Guaidó denuncia la muerte de un militar acusado de planear un golpe contra Maduro

(EFE).- El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, denunció este sábado la muerte tras torturas de un militar detenido y bajo custodia del Gobierno que estaba acusado de planear un golpe de Estado contra el mandatario Nicolás Maduro.



"No hay palabras para describir este abominable hecho. Hemos establecido contacto inmediato con la familia y la comisión de la ONU en Venezuela", dijo el opositor en Twitter al hacerse eco de la información que divulgó antes la defensora de los derechos humanos Tamara Suju.



"Familia militar: no están solos, habrá justicia. Dictadura asesina, criminal y torturadora: esto no se quedará así", añadió Guaidó, siempre en Twitter, donde también pidió a los funcionarios venezolanos "expulsar (a los) invasores cubanos y defender (la) Constitución".



Rafael Acosta Arévalo, pertenecía a la Armada, donde ostentaba el cargo de capitán de corbeta.



De acuerdo con la prensa venezolana, Acosta Arévalo fue detenido el pasado 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin que se indicaran entonces de inmediato los motivos de su captura.



Suju afirmó en su denuncia que el militar presentaba "graves signos" de tortura cuando fue presentado en tribunales y que no podía hablar o ponerse en pie.



"(El) juez ordenó traslado al hospitalito (militar) y falleció hoy a la 1 am. Hago responsable a Nicolás Maduro", agregó la abogada.

El Gobierno de Maduro denunció el miércoles que desactivó un golpe de Estado que iba a ser perpetrado entre el 23 y 24 de este mes, y que incluía el asesinato de los principales líderes del chavismo gobernante.



Un día después, el fiscal general, Tarek Saab, informó de que Acosta Arévalo formaba parte del plan y que estaba siendo investigado junto a otros 13 civiles y militares.



Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una acuciante crisis que se agudizó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino.



La Administración de Guaidó cuenta con el apoyo de más de 50 Gobiernos, con el de Estados Unidos a la cabeza, pese a que no controla la burocracia o las Fuerzas Armadas del país.



A finales de abril pasado, Guaidó lideró junto a un grupo de militares una fallida rebelión, que desembocó luego en protestas antigubernamentales en las que murieron al menos 5 personas, casi 100 resultaron heridas y se practicaron más de 200 arrestos durante las manifestaciones.



El fiscal general, Tarek Saab, dijo el pasado día 11 que por los hechos de abril hay 17 detenidos y que otros 17 son investigados.

