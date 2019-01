Guaidó eleva el tono del desafío a Maduro y designa embajadores en 10 países

El jefe del Parlamento y proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, elevó este martes el tono de su desafío al jefe del Ejecutivo, Nicolás Maduro, y designó embajadores en 10 países americanos, una acción que la Cámara le concedió al aprobar casi de forma inmediata los nombramientos.

Guaidó presentó una comunicación ante el Parlamento, durante la sesión de este martes, en la que proponía la designación de representantes en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y el Grupo de Lima. Solo minutos después, el Legislativo aprobó por "unanimidad" estas propuestas, un signo de la unidad que mantienen las fuerzas opositoras en su nueva tentativa por desalojar a Maduro del poder, que ejerce desde 2013.

Dos de los nombrados, Carlos Vecchio (EE UU) y Julio Borges (Grupo de Lima), son destacados dirigentes opositores que han impulsado la presión internacional contra Maduro, a quien señalan de estar "usurpando" la Presidencia, debido a que no reconocen las elecciones en las que resultó electo por considerarlas un "fraude".

Los enviados de Guaidó se reunieron en Washington con Pence para gestionar el plan de envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Ambos acudieron este martes en Washington a una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para abordar la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela. EE UU tiene listos más de 20 millones de dólares en asistencia y Vecchio reconoció que hacer llegar la ayuda a su país es un "reto" que no descartó que vaya a ingresar a través de la frontera con Colombia, aunque solo dijo que hay "varias opciones" sobre la mesa.

"Yo confío en nuestro pueblo y en las Fuerzas Armadas, en que cuando esa medicina y esa comida llegué allí que la necesita el pueblo, nuestros militares van a facilitar la entrada de eso. No tengo duda de que va a ocurrir", aseveró Vecchio.

De momento, los enviados de Guaidó, entre los que también están el exalcalde David Smolansky y Francisco Márquez, consejero político, no están operando desde ninguna embajada. "El embajador Carlos Vecchio está apenas empezando sus funciones en la ciudad de Washington y todavía se están afinando los detalles logísticos desde dónde operar, más bien no tenemos aún una oficina", explicó Smolansky.

En el Departamento de Estado, Borges y Vecchio conversaron con la secretaria adjunta de Estado de EE UU para Latinoamérica, Kimberly Breier, sobre cuáles deben ser los "siguientes pasos" para la "transición democrática" en Venezuela, informó la diplomática estadounidense en Twitter.

La Cámara anunció anunció que investigará la actuación de los funcionarios que han contenido las protestas de la última semana, y alertó que quienes sean hallados culpables de violaciones a los derechos humanos serán castigados

A ese encuentro también acudió Elliot Abrams, enviado especial de EE UU para Venezuela y considerado una figura polémica por sus decisiones sobre Latinoamérica bajo las presidencias de los republicanos Ronald Reagan (1981-1989) y George W. Bush (2001-2009).

En el Congreso, los representantes de Guaidó pidieron a los legisladores que apoyen la entrada de ayuda humanitaria y que contribuyan a aumentar la presión sobre Maduro, explicó Vecchio.

La Cámara anunció anunció ayer que investigará la actuación de los funcionarios policiales y militares que han contenido las protestas de la última semana, y alertó que quienes sean hallados culpables de violaciones a los derechos humanos serán castigados. Una comisión tendrá la tarea de determinar la "responsabilidad" de todos los funcionarios que actuaron en contravención a los derechos a la protesta que consagra la Constitución venezolana.

Asimismo, señalan que esta represión habría contrariado "la indicación del presidente encargado, Juan Guaidó, de no arremeter violentamente contra los ciudadanos que se encuentren manifestando". Según varias ONG, al menos 35 personas murieron y 350 fueron detenidas durante las protestas antigubernamentales que ocurrieron la pasada semana en todo el país.

En ese sentido, el Parlamento venezolano señaló tener conocimiento de "tratos inhumanos y degradantes por parte de algunos órganos de seguridad", al tiempo que rechazó "contundentemente" estos actos.

El diputado Juan Pablo Guanipa dijo que la oposición aspira nuevos comicios, pero que para ello es "fundamental" designar un nuevo ente electoral, una medida se espera tomen los diputados en el futuro cercano

Asimismo, el Parlamento dio esta jornada los primeros pasos en la discusión de una ley que aspira a regir una eventual transición y llame a elecciones "libres" en el país suramericano. El diputado Juan Pablo Guanipa dijo que la oposición aspira nuevos comicios, pero que para ello es "fundamental" designar un nuevo ente electoral, una medida se espera tomen los diputados en el futuro cercano.

Mientras tanto, en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti Nicolás Maduro, se mostró dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar sobre "la paz y el futuro" del país.

"Estoy listo, con una agenda abierta, para sentarme con sectores de la oposición para hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro", dijo el líder chavista.

El presidente venezolano aseguró que en estos momentos hay "conversaciones privadas" y telefónicas entre presidentes y cancilleres, y que espera que "haya buenos resultados en las próximas horas".

Maduro se manifestó además dispuesto a dialogar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en "privado, en público, en EE UU, en Venezuela o donde él quiera, con una agenda abierta, todos los temas" que la Casa Blanca quiera abordar.

"Es más, estoy seguro de que si él y yo nos vemos cara a cara y hablamos, otra historia se escribirá", dijo, pero sostuvo que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, prohibió a Trump hablar con él.

Maduro volvió sin embargo a rechazar "ultimátum y chantajes" para que convoque elecciones presidenciales, aunque está abierto a adelantar las legislativas

Maduro volvió sin embargo a rechazar "ultimátum y chantajes" para que convoque elecciones presidenciales, dado que defiende la legitimidad de los comicios que se celebraron en mayo pasado, que no fueron reconocidas por la oposición, que no participó en los comicios, y por la mayor parte de la comunidad internacional.

"En Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere para el 2025", afirmó Maduro, quien dijo que sí "sería muy bueno" adelantar las elecciones legislativas que deben celebrarse en 2020.

"Yo estaría de acuerdo en que se adelanten, a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de la Asamblea Nacional y eso sirva como válvula de escape a la tensión que el golpe de Estado imperialista le ha metido a Venezuela", sostuvo el mandatario.

El presidente de Venezuela aseguró que Donald Trump ha dado la orden de matarlo. "Ha dicho al Gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que me maten". Sin embargo, se muestra confiado de que las Fuerzas Armadas de Venezuela mantendrán su lealtad y aseguró que "van a dar una lección de moral, lealtad y de disciplina al imperio del norte y a la derecha fascista de Venezuela".

Calificó a su vez de "infantil" y de "payasada" los apuntes de Bolton en una libreta sobre el eventual envío de '5.000 soldados a Colombia'" y acusó a EEUU de querer "apoderarse del petróleo de Venezuela", tras imponer Washington sanciones a la petrolera estatal Pdvsa y su filial en Estados Unidos, Citgo.

Maduro dijo que la economía venezolana atraviesa un período de "recuperación crítica", y aseguró pagará las deudas contraídas con China y Rusia, dos de sus principales aliados

La Justicia venezolana ha emitido algunas medidas contra Guaidó entre las que se cuenta la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas

Maduro prefirió no comentar si cuenta o no con protección de guardias privados rusos, al afirmar que "no puede decirlo", y aseguró que de momento no se ha expedido una orden de detención contra Guaidó.

La Justicia venezolana, en cambio, sí ha emitido algunas medidas contra el político de Voluntad Popular, entre las que se cuenta la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas.

El fiscal general, Tarek Saab, presentó una solicitud al Supremo, que este atendió horas más tarde, para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Guaidó, sus cuentas sean bloqueadas y se le prohíba "enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles".

En el ámbito internacional, Maduro sufrió un severo revés en la reunión de la Internacional Socialista (IS) en República Dominicana. El Consejo del organismo reconoció ayer los esfuerzos de Juan Guaidó por "conducir una transición hacia la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional", y consideró que la única manera de avanzar en ese país es la celebración urgente de nuevos comicios.

Al término de una reunión de dos días en la capital dominicana, clausurada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vicepresidente de ese organismo y que realiza una visita oficial al país, la IS también expulsó de sus filas al gobernante partido de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por las violaciones de derechos humanos y de los valores democráticos.

Aunque la crisis venezolana no formaba parte de la agenda oficial de la reunión de la IS, el tema fue debatido por los participantes y este martes se aprobó una resolución en la que el organismo señaló que las elecciones en ese país han de "ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial".

La IS también expulsó de sus filas al gobernante partido de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por las violaciones de derechos humanos y de los valores democráticos

Además, "deben tener lugar con la participación de aquellos previamente calificados y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos", agrega la resolución.

En su resolución, el Consejo de la IS subrayó que la Asamblea Nacional "es el poder legítimo para conducir la transición democrática" en esa nación, y rechazó "categóricamente toda forma de intervención militar extranjera para un cambio de régimen".

Reiteró su posición de que el proceso electoral de mayo pasado "no contó con credibilidad democrática, ya que fue realizado "ilegalizando líderes y partidos políticos", lo que obliga a la IS "a desconocer dicho proceso, por ser contrario a las normas democráticas de competencia, libertad y garantías".

Asimismo, expresó su "enorme" preocupación por la "represión que está efectuando el ilegitimo régimen de Nicolás Maduro" y exigió "la plena restitución del orden constitucional".

"Quien contrapone socialismo y libertad y responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y democracia no es socialista, es un tirano", dijo Pedro Sánchez

En su discurso de clausura de la reunión de la IS, Pedro Sánchez envió el "aliento" de esta organización al pueblo venezolano y mandó también un mensaje al presidente Nicolás Maduro. "Quien contrapone socialismo y libertad y responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y democracia no es socialista, es un tirano", dijo Sánchez.

Por otro lado, en la última jornada del encuentro, la IS expulsó de la organización al FSLN, el partido gobernante en Nicaragua, por las violaciones de derechos humanos y de los valores democráticos cometidas por el Gobierno que preside Daniel Ortega.

La decisión se adoptó tras la presentación de un informe sobre la situación de Nicaragua a cargo del presidente del comité de disciplina de la IS, Rafael Michelí, quien tras condenar la crisis que vive esa nación concluyó que el FSLN "ya no nos representa", lo que fue rechazo por el representante de ese partido, Francisco Rosales, quien la calificó de "un verdadero adefesio jurídico".

