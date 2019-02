Guaidó rechaza el diálogo propuesto por México y Uruguay

El jefe del Parlamento y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este viernes a México y Uruguay que no irá a un diálogo que busque mantener a "violadores de derechos humanos en el poder" y reiteró que solo está interesado en una negociación que acuerde el cese de "usurpación" de Nicolás Maduro.

"Queremos expresarle con certeza y firmeza que las fuerzas democráticas, las instituciones legítimas, y mucho menos el pueblo de Venezuela será partícipe de conversaciones y negociaciones cuyo propósito sea mantener a violadores de derechos humanos en el poder por la vía del engaño", dijo en una carta publicada en Twitter.

Ratificamos a los gobiernos de México y Uruguay nuestra posición de restituir el orden constitucional en Venezuela. Tenemos una ruta clara:



1. Cese de la usurpación

2. Gobierno de transición

3. Elecciones libres



¡Únanse a nuestro llamado democrático! pic.twitter.com/88QScWUIUq

— Juan Guaidó (@jguaido) February 1, 2019



En la misiva dirigida a los presidentes de México y Uruguay, Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, respectivamente, ratifica que solo estará interesado en una negociación "cuando ésta sea la que acuerde definitivamente los términos del cese de la usurpación".

Una negociación que, añade, "permita el traspaso efectivo del poder a representantes legítimos del pueblo venezolano para iniciar un proceso de transición que culmine con la realización de elecciones libres, en las que se permita la participación de todas las fuerzas democráticas de manera justa y transparente".

Asimismo, criticó la neutralidad de los representantes de estos países al señalar que en este momento por el que atraviesa Venezuela ser "neutral es estar del lado de un régimen que ha condenado a cientos de miles de seres humanos a la miseria, al hambre, al exilio e incluso a la muerte".

Guaidó invitó a México y Uruguay, que llevarán este viernes una propuesta de diálogo ante la ONU para impulsar una solución a la crisis venezolana, a reflexionar y a sumarse como "colaboradores" a la exigencia de "restituir el orden Constitucional para iniciar un Gobierno de transición que lleve" un proceso de elecciones libres.

Resaltó que cualquier otra cosa que se distancie de este marco de negociación solo agravará la crisis.

Guaidó declaró en las últimas horas en la cadena estadounidense CNN, tras una pregunta sobre si se mostraría abierto a recibir ayuda militar de EE UU, que tal paso no sería deseable, pero evitó rechazar de plano esa opción.

"Aquí en Venezuela estamos haciendo todo lo posible para presionar, para que no tengamos que llegar a un escenario que nadie desearía tener", dijo Guaidó a la 'CNN'

"Aquí en Venezuela estamos haciendo todo lo posible para presionar, para que no tengamos que llegar a un escenario que nadie desearía tener", dijo Guaidó a la CNN.

En Europa, el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, advirtió de que los países de la Unión Europea (UE) mantienen una posición "absolutamente dominante" de rechazo a que se produzca una intervención militar extranjera en Venezuela ante la crisis política que vive el país.

"Está muy claro, después de mi intervención en las Cortes (españolas) y las declaraciones que hemos hecho en todo momento, que España no apoyaría y estaría en contra de una intervención militar extranjera", indicó Borrell a la prensa tras participar en una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

"Creo que ésta es la posición absolutamente dominante en el Consejo" de la UE, recalcó.

En su reunión, los ministros abordaron la situación en Venezuela, aunque no consensuaron una posición común para reconocer como presidente interino al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, principalmente por el rechazo de Grecia e Italia.

Borrell dijo no conocer las palabras de Guaidó sobre la eventual intervención militar: "No la conozco, no la voy a juzgar; el señor Guaidó tiene sus opiniones, yo lo que les digo es la actitud española".

El ministro explicó que este jueves habló por teléfono con el consejero de seguridad nacional estadounidense, quien "ha entrado en contacto con varios países", y con el que comentó la situación en Venezuela.

"Hay que tener mucho cuidado con estos temas de las intervenciones militares", consideró.

Sobre los Estados de la UE que no apoyan reconocer a Guaidó, Borrell dijo que "hay algunos países, dos países, que tienen sus reticencias no en que la Asamblea Nacional tome el liderazgo de la convocatoria de elecciones"

Sobre los Estados de la UE que no apoyan reconocer a Guaidó, Borrell dijo que "hay algunos países, dos países, que tienen sus reticencias no en que la Asamblea Nacional tome el liderazgo de la convocatoria de elecciones", sino sobre las "condiciones" en las que actúa el presidente de la Asamblea.

Italia ha sido tajante al rechazar el reconocimiento de Guaidó porque "no ha sido elegido por el pueblo".

"El cambio lo deciden los ciudadanos venezolanos. Nosotros estamos de la parte de la democracia y por tanto tenemos que crear todos los presupuestos para favorecer nuevas elecciones", explicó Di Maio al comentar la abstención de los eurodiputados de estos los partidos que forman el Gobierno italiano, Liga Y M5S, en la votación del Parlamento Europeo.

Ese aspecto para España está claro: "En condición de presidente interino de la República", zanjó Borrell.

Preguntado por si EE UU ha pedido a España romper todo diálogo con Maduro, afirmó que no le consta

Preguntado por si EE UU ha pedido a España romper todo diálogo con Maduro, afirmó que no le consta, aunque reconoció que Washington ha pedido a varios países "que se proceda a un reconocimiento días atrás".

Borrell insistió en que España "no está haciendo seguidismos" de EE UU y que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "fijó un plazo" (de 8 días para que se convocaran elecciones en Venezuela), un ultimátum que "se va a mantener", una actitud a la que se han sumado "otros muchos países más".

Preguntado por si EE UU está molesto por que la UE vaya a impulsar un grupo de contacto para respaldar unas elecciones libres en Venezuela, Borrell dijo que "hay muchos países que no ven con buenos ojos que la UE cree este grupo de apoyo".

