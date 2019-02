Guaidó presenta un plan contra la crisis con su Gobierno de transición en Venezuela

(EFE).- El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que juró asumir las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país, presentó este jueves el plan con el que espera vencer la aguda crisis económica y que empezaría con un eventual Gobierno de transición.

Aunque cuenta con el respaldo de numerosos países que lo reconocen como presidente interino, el opositor ha sido claro al resaltar que la ruta planteada por el Parlamento incluye destituir a Nicolás Maduro como "usurpador" de la Presidencia, sin que este primer punto haya sido concretado todavía.

Guaidó, sin embargo, continuó este jueves con sus actos de Gobierno al presentar este Plan País, que fue elaborado por expertos económicos y diputados de la Cámara, un órgano de contundente mayoría opositora.

La estrategia pretende desarrollar tres grandes aspectos: poner el Estado venezolano al servicio de los ciudadanos, a los que se debe "empoderar (...) a fin de liberar sus fuerzas creativas y productivas" y reinsertar el país en el "concierto de naciones libres".

Para esto, será necesario levantar los controles que según opositores y expertos forman parte de las causas de los males de la economía venezolana, "dar apertura a la inversión privada en las empresas públicas" y solicitar financiación en entidades internacionales.

Esta financiación, aclara el texto del plan, que fue presentado a la opinión pública desde la Universidad Central de Venezuela en Caracas, debe ser "masiva" y contemplar una "reestructuración profunda de la deuda pública externa".

Guaidó aseguró al presentar el programa que el país precisa "dinero fresco" para recuperar su economía y volver al concierto de países libres, "que significa contar con la voluntad de muchos amigos y gobiernos que puedan invertir también en Venezuela".

El diputado opositor Ángel Alvarado señaló durante la presentación del programa que la economía de Venezuela requiere "una expansión fiscal". "Para que salgamos de este bache lo mas pronto posible, no (hace falta) un programa de austeridad, sino un programa de expansión rápida", sostuvo.

Su compañero de bancada, Juan Andrés Mejía, adelantó que un eventual Gobierno de transición no debe "acabar con las ayudas" a los más desposeídos, pero que la modalidad de entrega debe ser directa. El plan tiene un apartado especial con ideas para incentivar la recuperación de la industria petrolera venezolana, que enfrenta su crisis particular de deuda, investigaciones por corrupción y desplome de la producción.

El programa propone igualmente aceptar capital privado en la industria, aunque aclara que se debe "preservar la propiedad de la nación sobre los yacimientos de hidrocarburos".

Guaidó aprovechó la presentación para enviar un "agradecimiento especial" al líder opositor preso Leopoldo López, quien "a pesar de haber estado en la cárcel, secuestrado", escribió "de puño y letra" parte del libro "Venezuela Energética", que también dio pie a todo el Plan País.

Los realizadores de este plan tomaron en cuenta que la deuda externa actual "equivale a cinco años de exportaciones", que más de un millón de venezolanos están en la malnutrición, que el país produce 54 % menos petróleo que hace 20 años y que el salario mínimo mensual alcanza solo para comprar alimentos con un contenido energético de 600 calorías.

Para superar indicadores como estos, el Parlamento propone crear mecanismos de rendición de cuentas, estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria, mejorar los servicios públicos, generar confianza y seguridad jurídica.

Además, el Plan País contempla que los recursos necesarios provendrán de la financiación de organismos multilaterales, una reestructuración de la deuda externa, atraer inversiones locales y extranjeras y recuperar capitales mal habidos.

A partir del lunes, Guaidó tendrá el reconocimiento de España también, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell. La Unión Europea dio ayer libertad a cada Estado miembro para tomar esta decisión y ha anunciado un grupo de contacto para impulsar los futuros comicios.



Borrell consideró que cada Estado va a ejercer la competencia de reconocer o no a Guaidó "como las considere oportunas", y afirmó que "lo importante" es que se pueda de hacer "dentro de un marco común".

"Ese marco común se ha creado para un numero muy importante de Estados y ahora se trata de conseguir extenderlo a otros. Pero todavía no ha acabado el plano y no han acabado los procedimientos", indicó.

Según el jefe de la diplomacia española, en la UE "no ha dicho nadie que no lo vaya a hacer, pero todavía no estamos todos de acuerdo en los términos concretos en los que lo va a hacer España".

Sobre el grupo de contacto, el ministro español dijo que "las resistencias y las dudas que tenían algunos países se han levantado. Ojalá lo hubiéramos hecho antes porque ahora nos sería de mucha utilidad".

"Por supuesto, España estaría allí. Hemos tomado el liderazgo en la creación de este grupo desde hace ya más de tres meses", dijo.

El grupo de contacto anunciado ayer por la UE se hará con otros países latinoamericanos para impulsar una "dinámica política" en Venezuela que siente las condiciones para celebrar comicios "libres y justos", dijo la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

"El objetivo no es abrir un proceso formal de mediación, no abrir un diálogo formal, sino aportar una dinámica política que el grupo pueda entonces acompañar y consolidar", anunció Mogherini en una rueda de prensa al término de la primera jornada de una reunión informal de ministros de Exteriores comunitarios.

El grupo tendrá una duración limitada, 90 días, y buscará "construir la confianza y crear las condiciones que son necesarias para que emerja un proceso creíble en línea con las provisiones de la Constitución de Venezuela".

Se trata de permitir a los venezolanos "determinar su propio futuro mediante la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías para un proceso electoral libre y justo, que pueda ser supervisado por observadores independientes".

El grupo estará formado por la UE, así como varios de sus países miembros, como Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Holanda, Italia, Suecia, mientras que en la parte latinoamericana están Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, además de otros Estados que serán anunciados en los próximos días.

Según Mogherini, el primer encuentro, a nivel ministerial y en América Latina, se celebrará probablemente la semana que viene.

Aseguró que la posición de los Estados miembros sobre Venezuela está "muy unida" en cuanto a que consideran que las a elecciones de mayo pasado "les faltó legitimación democrática", por lo que la UE "decidió no asistir a la investidura" de Nicolás Maduro para un segundo mandato ese mes.

En una declaración común el pasado sábado, la UE dio "total apoyo" a la Asamblea Nacional venezolana (de mayoría opositora) como "cuerpo legítimo democrático de Venezuela y todo el apoyo posible a su presidente (Juan Guaidó) en su papel institucional", recordó Mogherini.

La política italiana insistió en que la cuestión del reconocimiento depende de los Estados miembros y "no es una prerrogativa de la UE".

Mogherini también manifestó este jueves su "solidaridad" con los periodistas de la Agencia Efe que fueron detenidos en Caracas por el servicio de inteligencia venezolano y posteriormente liberados.

"Desde la Unión Europea hay una clara petición de que se libere a cualquier periodista que haya sido arrestado sin ningún motivo", reclamó.

