Guaidó llama a preservar el gobierno interino en Venezuela eligiendo a otro líder

(EFE).- Reconociéndose vencido por una mayoría que pide acabar con su presidencia encargada, el opositor Juan Guaidó llamó este jueves a la sensatez, lo que para él significa preservar el gobierno interino en Venezuela, una figura creada en 2019 y que se espera llegue su fineste viernes, cuando el antichavismo celebrará una sesión que el exdiputado ha intentado eludir.

Tras suspender, de manera unilateral, una reunión del Parlamento elegido en 2015 –que los opositores consideran "legítimo" al rechazar el electo en 2020, controlado por el chavismo–, que estaba prevista desde hace una semana para hoy, Guaidó accedió a pautar la cita para este viernes, luego de haber dicho, en un primer momento, que quedaría para el próximo martes 3 de enero.

"Hagan lo que dicte su conciencia, pero no destruyan la institucionalidad que requiere nuestra lucha"

El antichavista, quien advirtió que eliminar el interinato representa "un salto al vacío", pidió a la mayoría de los miembros de ese Legislativo, conformada por los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, defender la "institucionalidad" de la lucha opositora representada en la figura del gobierno interino por encima de "nombres e intereses personales".

"Ustedes tienen los votos para destruir la figura de la presidencia interina (...) Pero también tienen los votos para mantener y nombrar a las personas que la conforman. Hagan lo que dicte su conciencia, pero no destruyan la institucionalidad que requiere nuestra lucha", expresó en un vídeo difundido en las redes sociales en el que llamó a defender el interinato.

La convocatoria de la sesión para hoy supuso un paso hacia atrás por parte de Guaidó en su intento por evitar el cantado fin del gobierno interino, creado en 2019 luego de que el ex diputado, entonces presidente del Parlamento, se autoproclamara mandatario encargado de la nación al desconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como jefe de Estado.

Así, el dirigente finalmente atendió el llamado de la mayoría de los ex diputados que lo respaldó en 2019, quienes mantienen la decisión de eliminar el gobierno interino por considerar que no alcanzó los objetivos para los que fue creado, lo que trajo como consecuencia –a juicio de los antichavistas– el desprecio de la ciudadanía y la pérdida del apoyo y reconocimiento internacional.

Este grupo asomó su decisión de ponerle punto y final al interinato el pasado 21 de diciembre, cuando informó de su intención de modificar el "estatuto de transición" –la hoja de ruta creada hace casi cuatro años– para eliminar la figura de la presidencia interina.

Los antichavistas consideran que el gobierno interino no alcanzó los objetivos para los que fue creado, lo que trajo como consecuencia el desprecio de la ciudadanía y la pérdida del apoyo

Al día siguiente, un total de 72 ex diputados de los 112 que respaldaron a Guaidó en 2019 votaron a favor de la eliminación del interinato, una decisión que debe ser ratificada en un segundo encuentro, el cual había sido pospuesta para este jueves.

El grupo de exparlamentarios insurrectos se reunió de forma virtual y criticó que Guaidó pospusiera la sesión pautada para este jueves, a la vez que recordó la importancia de celebrar este debate antes de que finalice 2022, pues el "estatuto de transición" caducará este sábado.

Aunque la mayoría de ex parlamentarios insistió en que la propuesta de eliminar el gobierno interino no busca dañar a Guaidó, él subrayó que su empeño por mantener la presidencia encargada no se trata de algo personal, sino de la defensa de una "herramienta de lucha".

