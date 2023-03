La Guardia Costera de EE UU devuelve a 83 balseros cubanos en cuatro días

La Guardia Costera de Estados Unidos sigue repatriando a los balseros cubanos que son interceptados en altamar. Este martes, retornaron 29 nacionales de la Isla. La dependencia insistió que "trabajan las 24 horas para evitar que las personas desembarquen ilegalmente en EE UU".

De acuerdo con datos oficiales, desde octubre de 2022 se ha truncado la travesía de 6.107 cubanos, que casi iguala los 6.182 balseros del año anterior.

Las autoridades estadounidenses indicaron que, pese a que desde enero la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron nuevas vías legales para ingresar a Estados Unidos, el registro de balseros detenidos en altamar y de desembarcos ilegales prevalece en Florida.

Entre el 17 y 24 de marzo, la Guardia Costera informó de la repatriación y traslado de 82 migrantes que intentaron llegar a EE UU en cuatro balsas rústicas. De este grupo, 15 balseros, sin especificar su nacionalidad, fueron trasladados a Bahamas y tres más permanecen bajo custodia.

Los otros 64 de origen cubano fueron devueltos a la Isla el viernes pasado en el buque Bernard Webber. El capitán Robert Kinsey, del distrito Siete de la Guardia Costera, indicó en un comunicado que en los últimos casi cinco meses "15 personas murieron al arriesgarse innecesariamente" en su travesía por el estrecho de Florida a bordo de embarcaciones "no aptas para navegar sin equipos de seguridad".

#WeeklyWrapUp Illegal maritime migration is never an option. @USCG crews will rescue & repatriate anyone attempting the dangerous ventures, and our partners are out in force to interdict or apprehend others. Check out our stats for the past week: pic.twitter.com/xZkn9AXHnr