La Guardia Costera de EE UU rescata a un balsero cubano; mueren sus tres acompañantes

Luego de pasar 10 días a la deriva, un balsero cubano fue rescatado por la Guardia Costera de Miami Beach. Las autoridades fueron informadas el pasado sábado por el propietario de la embarcación Spread Out, sobre un hombre en "una balsa improvisada" flotando en las cercanías de Fowey Rocks.

Se le hizo saber a la Guardia Costera que la persona dijo haber salido de Cuba junto con otros tres migrantes, pero lamentablemente, "las personas que lo acompañaban habían muerto" durante el trayecto.

Debido a las precarias condiciones y grado de deshidratación en que se encontró al balsero, se le trasladó al guardacostas Robert Yered, donde fue evaluado y se determinó que necesitaba atención médica inmediata. "El personal de bomberos de Miami-Dade tomó al hombre en su embarcación y lo transportó al hospital", señaló en un comunicado la Guardia Costera.

El teniente comandante Ben Tuxhorn, jefe del centro de mando de Miami, recordó tras el rescate, lo peligroso que es "hacerse a la mar y navegar por el estrecho de Florida en embarcaciones inseguras".

Tuxhorn también reconoció al "buen samaritano" que dio parte a las autoridades para rescatar al balsero: "Lo más importante es que esta comunidad sabe llamar la Guardia Costera en estas situaciones", ya que en caso de haberlo asistido habría incurrido en una falta y se le hubiera investigado por "tráfico de personas", precisó.

El 27 de agosto este diario dio a conocer que un grupo de 14 balseros cubanos fue interceptado al tocar tierra en Tavernier, en el condado de Monroe, al sur de Florida y fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Antes de los 14 balseros interceptados, habían sido repatriados 24 cubanos que intentaron llegar ilegalmente a EE UU en una "embarcación sospechosa" que fue interceptada frente a las costas de Bahamas.

La Guardia Costera estadounidense reportó en 2020 haber interceptado a 697 cubanos en su intento por llegar a EE UU. Según las cifras dadas a conocer, el "éxodo silencioso" a través del Estrecho de Florida se incrementó, ya que en 2019 se registró la detención de 313 balseros en precarias embarcaciones; mientras que en 2018 se interceptaron a 259.

