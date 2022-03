La Guardia Costera de EE UU rescata a dos cubanos sobre una tabla de surf con motor

Los dos cubanos que habían salido de la Isla a bordo de una tabla de surf con motor en dirección a los Cayos de Florida fueron encontrados con vida, informó este miércoles la Guardia Costera de EE UU en su cuenta de Twitter.

Los migrantes "se encuentran en buen estado de salud" y fueron rescatados luego de un aviso de un ciudadano que los vio ayer "aproximadamente a las 5 pm a unas 10 millas al oeste de Bimini, Bahamas".

Los guardacostas estadounidenses indicaron, además, que se espera que los cubanos sean entregados a las autoridades de Bahamas.

Según un aviso que recibió la Guardia Costera, los hombres habían abandonado la Isla el 22 de marzo a bordo de una tabla de surf con motor e insertada en una estructura metálica que amplía la superficie sobre el agua a modo de pontón.

Luego de varios días de búsqueda, este lunes en su cuenta en Twitter, la dependencia federal anunció que había suspendido las operaciones de rescate a la espera de nueva información. El mensaje incluía una fotografía del tipo de tabla que habrían usado para abandonar Cuba y pedían a quien hubiera visto una embarcación similar en la zona de los Cayos que informara a las autoridades.

#Update A good Sam spotted the 2 Cuban males, Tues., at approximately 5 p.m. about 10 miles west of Bimini, #Bahamas, and contacted the @USCG. #USCG crews rescued the 2 people, reported in good health, and are expected to be transferred to @TheRBDF. @USEmbCuba @USEmbassyNassau pic.twitter.com/MDZP5K9YdM